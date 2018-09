Natxo baraja "matices" en el once

Cuando las cosas salen bien, como el pasado lunes ante el Granada, en el fútbol los entrenadores uselen optar por no tocar demasiado aquello que tuvo éxito. Es lo que ha llevado a Natxo González, el preparador del Deportivo a repetir por completo la misma convocatoria que ya presentó ante el conjunto nazarí en Riazor. Los mismos 18 jugadores completan la expedición que viaja a Tarragona para medirse al Nástic (domingo, 20:30h). Que también repitan los mismos once futbolistas, es otra historia diferente.

Y es que Natxo ha anunciado que baraja introducir en el equipo "matices" con respecto al duelo del lunes. "Siempre hay matices que puedes meter en función del rival. Yo no sacaría la conclusión de que va a ser el mismo once", asegura el vitoriano. Para González, darle continuidad a la citación es de por si un reconocimiento al equipo. "He decidido hacer la misma convocatoria porque es un premio", confiesa.

En la citación se vuelven a quedar fuera Gerard Valentín y Pedro Sánchez. A ellos se suma el danés Michael Krohn Dehli, que estaba sancionado ante el Granada, pero que tampoco viajará a Cataluña. Siguen siendo bajas por lesión Dubarbier, Diego Caballo y Borja Valle. Ninguno de estos seis está en la convocatoria de 18 jugadores facilitada por el Deportivo este viernes a mediodía. "La línea entre la titularidad y la grada es más fina de lo que os podeis imaginar", confiesa.

No tiene muy claro el entrenador cuál será el plan del Nástic de Tarragona "vienen de hacer cuatro puntos de los últimos seis y vendrán en buena línea". El míster destacó que el rival del Deportivo tiene "un bloque defensivo muy fiable", y su equipo debe prepararse para cualquier tipo de partido que quiera plantearle el contrario. "La respuesta del contrario no la sé. Si nos van a esperar, apretar arriba... tenemos que estar preparados para los diferentes escenarios", afirma.

"A ver si fuera de casa nos podemos aproximar lo máximo posible a lo que estamos siendo como locales. Poco a poco, pero entendiendo que no es lo mismo. Ni tu campo ni tu gente. No es lo mismo que juegues en Riazor, o en el campo del Nástic o el el Alcorcón. Cuando uno cuando juega en su entorno es más fácil", señala González. El Dépor, que jugó la mayoría de sus partidos hasta el momento lejos de Riazor, sólo ha logrado ganar en el campo del Extremadura.