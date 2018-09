Feijóo reivindica a Mato para "despertar del letargo de las mareas"

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado a la exconselleira de Medio Ambiente y presidenta del PP local coruñés, Beatriz Mato, como "la mejor candidata posible" para A Coruña en las elecciones municipales de 2019 y para que la ciudad "despierte del letargo de las mareas".

Mientras, Beatriz Mato ha reiterado su objetivo de ser "la alcaldesa" de A Coruña y de "todos" los coruñeses y coruñesas para impulsar "un nuevo proyecto de ciudad", ha afirmado en el acto organizado por el PP en la explanada del Parrote para su presentación oficial como candidata.

"Me presento porque no me gusta lo que veo", ha dicho criticando una política municipal de vivienda "que solo funciona para los amigos" o denunciando "la mala gestión" de los expedientes. "O que los 'okupas' se metan en las casas y nadie haga nada".

Junto a ello, ha dicho que se presenta porque cree que su experiencia "puede servir" y porque quiere que esta ciudad deje de ser "un laboratorio de experimentos ideológicos".

"Y para relanzar la ciudad", ha añadido calificando de "desvastadores" los efectos de la Marea. "Propongo recuperar ese coruñesismo tolerante", ha incidido en su intervención y definiendo como "candidatura de la moderación" su propuesta frente a "este gobierno de Frankenstein".

Mujer con experiencia e ideas



Antes, Feijóo ha incidido en que "donde antes había grandes proyectos, ahora hay vacío de ideas y una enorme incompetencia", ha señalado comparando el gobierno del PP con el de la Marea Atlántica. "Ahora hay un gobierno local desconectado, desdibujado, desanimado y sin ningún tipo de iniciativa", ha añadido.

No obstante, ha dicho que "la mayoría de la ciudad no se ha resignado" frente a un urbe "parada". Por eso, ha expuesto que el PP presenta en estas elecciones municipales "una mujer que se crece ante los desafíos". "La mejor candidata posible para que la ciudad vuelva a andar y despierte del letargo de las mareas", ha apostillado.

En la misma línea, ha defendido que el PP tiene "a la mujer con el ímpetu que falta en María Pita, con experiencia y con ideas", ha recalcado en un discurso en el que ha prometido proyectos para la ciudad como la estación intermodal.

Críticas a Marea, PSOE y BNG



Por otra parte, en un acto con presencia de militantes del PP, pero también de representantes vecinales, sindicales y empresariales, ha arremetido contra la Marea Atlántica, cuestionando que prometiesen "traer la dignidad". Frente a ello, ha expuesto que "han comprado con dinero público los pisos de sus amigotes y afines", ha afirmado sobre los pisos anulados por el Consello Consultivo.

En su discurso, también ha criticado la gestión de socialistas y de nacionalistas. "Un PSOE entregado a las mareas, el BNG desaparecido y las mareas campando por la ciudad", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha apelado a la necesidad de "mayorías estables" después de "cuatro años en blanco", ha indicado sobre la gestión de la Marea Atlántica.

De los socialistas, ha señalado que fueron "ellos los que entregaron la ciudad". Como Feijóo, ha reivindicado la experiencia de Beatriz Mato y el objetivo de recuperar la Alcaldía para hacer "una ciudad mejor".

Durante el acto, un grupo de representantes de STOP Desahucios se ha concentrado en las inmediaciones. También se han escuchado algunos gritos de "mentirosos". "No sé si estarán protestando contra el ayuntamiento porque nosotros estamos en la oposición", ha señalado sobre ellos el presidente del PPdeG.