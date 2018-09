IFA se pone a tope

IFA reúne este fin de semana tres certámenes que ocuparán los dos pabellones del recinto ferial. Hoy abre sus puertas la 25 edición del Salón de Mobiliario, Equipamiento, y Decaración del Hogar, Firahogar.

Más de 40 empresas exponen las últimas tendencias en el sector del mobiliario, decoración y servicios para el hogar.

Con motivo de sus bodas de plata, IFA ha preparado una serie de acciones para un evento anual tan consolidado.

Mañana abre sus puertas la segunda edición de Kids and Co By Fatima Cantó, el Salón de Indancia. Un certamen que pretende ser un referente en el sector de la maternidad y la infancia.

Y la tercera feria que abre sus puertas simultáneamente es Firamaco más Energy. Es la feria de materiales de construcción, reformas y rehabilitación y la quinta edición del salón del ahorro energético.

El horario de las tres ferias es de diez a nueve de la noche y las entradas se pueden adquirir en la taquilla virtual de IFA.