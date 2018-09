Pacheta: "Voy a morir por estos jugadores porque lo están dando todo"

El Elche C.F. quiere romper su maleficio en este inicio de Liga y ganar por fin su primer partido en la séptima jornada en Segunda División. Sin embargo, no lo tendrá fácil ante un Extremadura al alza que cuenta en sus filas con uno de los grandes goleadores de la categoría, Enric Gallego.

El domingo a partir de las 20.00 horas en el Francisco de la Hera de Almendralejo los de Juan Sabas buscan su primer triunfo como local, mientras que el conjunto ilicitano quiere vencer después de seis encuentros sin conseguirlo.

El entrenador del Elche, Pacheta, ha vuelto a manifestar públicamente su confianza total en la plantilla que dirige, y ha comentado que "voy a morir por estos jugadores porque lo están dando todo. No les puedo pedir más y no veo ninguna fisura, aunque no hayamos ganado aún en Liga".

Pacheta solo tiene las bajas por lesión del lateral venezolano Alexánder González y del extremo de Crevillente Josan Ferrández. En el lado positivo esta semana vuelven el lateral Manu, el central Iván Zotko y el medio Xavi Torres. Los tres han superado sus lesiones y están disponibles.

Los futbolistas, el delegado y el médico viajarán este sábado en avión desde el Aeropuerto Alicante-Elche hasta Lisboa, y desde la capital lusa en autocar hasta Almendralejo. Por su parte, los utilleros, el jefe de prensa y el cuerpo técnico, con Pacheta al frente, se desplazarán en el autobús del Club que llevará todo el material deportivo para la cita del domingo en el estadio del Extremadura.