A por otro título

Llega el día que marca el inicio de una nueva temporada en la ACB para el Obradoiro CAB. Con muchas viejas nuevas circunstancias, como el hecho de contar con cinco nuevos jugadores, uno que casi no ha podido jugar en toda la pretemporada y precisamente era el más veterano (De Zeeuw) y un déficit de entrenamientos respectos a pasadas campañas de hasta 15 sesiones, como reveló Moncho Fernández en la entrevista del pasado jueves en el SER Deportivos.

Pese a todo, y como siempre, bajar los brazos o escudarse en excusas no es una opción, y el equipo saldrá a competir ante San Pablo Burgos (sábado 20:30 horas Fontes do Sar) y a intentar sumar, por todos los medios, una de las muchas y caras victorias en ACB que le vayan acercando, una temporada más, al título de la permanencia, que ojalá puedan celebrar, equipo y afición, allá por el mes de mayo del próximo año.

La primera previa de la temporada se celebró en la sede de una nueva empresa de la ciudad que suma al Club de Empresas del Obradoiro, Eternity Nutrition by Wonder Company. Allí, el entrenador obradoirista, Moncho Fernández, ha atendido a los medios de comunicación antes del inicio de la Liga Endesa y ha explicado que “físicamente, llegamos con algunos problemas, como el 80% de los equipos de la Liga. Creo que todo el mundo ha tenido problemas esta pretemporada. Técnica y tácticamente, los problemas de las lesiones y no haber podido entrenar juntos por las Ventanas FIBA, ha hecho que echemos de menos sesiones de trabajo, pero no significa que no lleguemos con las armas suficientes para sacar adelante el partido. Creo que tenemos argumentos técnicos y tácticos para hacerlo”.

Sobre su rival, el San Pablo Burgos, el técnico ha detallado que “el año pasado el Burgos ya lo hizo muy bien, incluyendo grandes incorporaciones. El gran mérito este año es han mantenido a una estrella como Thompson. Continúan seis jugadores del año pasado y han incorporado a cinco más, pero éstas son de jugadores contrastados y de buen nivel. Siguen dando pasos adelante como club y si ya el año pasado fue increíble su puesta en escena tras un inicio difícil, este año creo que van a dar un paso adelante”.

Sobre en qué aspectos deben cimentar sus opciones de victorias, apuntó: “Las claves del partido serán las habituales: control de pérdidas de balón, hacernos con el rebote, no conceder segundas oportunidades e imponer nuestro estilo de juego. Ellos tienen unas armas y nosotros tenemos otras. Tendremos que prestar mucha atención a las batallas individuales, al rebote, la dureza, los bloqueos, etc”.

Moncho, a 250

Al finalizar la rueda de prensa previa al encuentro, el miembro del Consejo de Adminstración del Monbus Obradoiro, Óscar Rodríguez, entregó por sorpresa a Moncho Fernández una camiseta conmemorativa en la que se reflejan los 250 partidos que el técnico cumplirá mañana.

Óscar Rodríguez ha detallado que “estoy aquí en calidad de directivo del Obra, pero también en calidad de amigo de la infancia de Moncho. Hace ya más de 42 años que estábamos en el patio de Peleteiro, tirando a canasta en las clases de gimnasia de Pepe Casal. Nunca imaginaríamos que, años después, estaríamos los dos en el Monbus Obradoiro, jugando en la Liga Endesa, después de disputar la Supercopa en Santiago y celebrando que cumples 250 partidos en la Liga Endesa”.

“No es fácil cumplir esta cifra en la segunda mejor liga del mundo – ha continuado - pero Moncho, gracias a la ayuda de su cuerpo técnico y jugadores, y con el apoyo de los aficionados, lo ha conseguido y es un motivo para estar muy orgullosos. ¡Felicidades por estos 250 partidos, Moncho!”.

Por su parte, el técnico obradoirista ha confesado que “esta cifra no se consigue porque lleve mi nombre ahí al lado. Creo que debería poner ‘Obradoiro’ porque todo mi cuerpo técnico, todos los que han estado y están, el club, la afición... Ojalá sigamos cumpliendo muchos más años y partidos pero sin la ayuda de los demás esto sería imposible. Por eso nuestro grito de guerra es ‘Todos Xuntos’. Gracias”.

Desde que comenzó su andadura en la Liga Endesa, debutando un 11 de octubre de 2009 como primer entrenador del CB Murcia, Moncho Fernández ha conseguido un balance de 96 victorias y 145 derrotas, disputando el Playoff en 2013.

Desde aquella primera vez que dirigió a un grupo de jóvenes, en una pista al aire libre de la actual Escuela de Hostelería de Lamas de Abade, en su primer partido como entrenador, han pasado muchos años, meses y horas de dedicación casi total a este deporte y club.

Y desde que en el 2010 tomó las riendas del equipo santiagués y el equipo consiguió ascender a la Liga Endesa, Moncho Fernández y su cuerpo técnico continúan trabajando para conseguir que todos los obradoiristas sigan soñando y disfruten de su equipo y su club en lo más alto del baloncesto español, comenzando mañana una nueva temporada y cumpliendo 250 partidos en la Liga Endesa.