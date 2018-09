Seis vehículos de Policía Local permanecen inmovilizados por impago

Seis vehículos de la Policía Local permanecen inmovilizados en Jaén por culpa de los impagos del Consistorio. Hace unas semanas, el sindicado CSIF alertaba sobre la paralización de estos vehículos de la Policía Local de Jaén y la necesidad de los mismos para la seguridad ciudadana, ya que se utilizaban para el traslado de detenidos.

En concreto, son un total de cinco coches patrulla y una furgoneta, los que permanecen inmovilizados, según documentos a los que esta emisora, Radio Jaén Cadena Ser, ha tenido acceso, por impago de algunas de las cuotas del renting.

Según el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, el motivo de que los vehículos no estén en circulación es la imposibilidad de "contar con un seguro a nombre del Ayuntamiento debido a que hasta el próximo día 30 de septiembre, no finalizará el contrato de renting y hasta ese momento no es posible llevar a cabo la opción de compra".

Según los documentos, los vehículos fueron adquiridos, mediante renting, por el Consistorio a la empresa Autos Iglesias, S.L. en 2014 por un importe de 264.999 euros, de los que en la actualidad se adeudarían cerca de 50.000.