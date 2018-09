Cea: "Para mí es un momento ilusionante"

"¿Te sientes cuestionado? La verdad es que no entro ni siquiera a valorarlo y solo centro el foco en lo que me compete que es el partido del sábado. ¿Es tu momento más delicado como entrenador? Para mí es un momento ilusionante. Tengo todas mis ilusiones intactas en ganar el sábado y en continuar con mi trabajo que es lo que me apasiona, es mi vida y en un entorno tan fantástico como éste". Víctor Cea se aparta de los comentarios que le colocan en la picota en caso de otro mal resultado ante el Unionistas. El técnico madrileño se refugia en su propia exigencia: "no hay más presión que la que me pueda meter yo mismo".

Las decisiones que requiere el momento de su equipo se las guarda, agradece la implicación del grupo del que recibe continuos mensajes de compromiso. También para afrontar escenarios particulares como el de esta jornada. "La Cultural ya demostró que es capaz de remangarse y de ponerse el mono de trabajo lo que nos da tranquilidad".

El Cea más crítico aparece cuando se le recuerda que su equipo recibe goles en cada partido, excepto en la primera jornada del campeonato: "un equipo que quiera estar arriba no puede recibier los goles que recibe a la Cultural, Es responsabilidad de todos. El estilo de juego te lleva a estar más expuesto, pero no por ello se puede recibir semejante volumen de goles".