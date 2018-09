"Buscamos el triunfo", Javi López

A sétima xornada desta División de prata xa está a petar na porta. Este sábado, o Anxo Carro recibirá ao Real Club Deportivo Mallorca ás catro da tarde, iso si, para non romper coa tradición deste ano, nada menos que a trinta graos de temperatura. O míster, Javi López móstrase orgulloso do xogo realizado na Romareda polos seus chicos, pero subliña a boa actuación do conxunto, tamén, ante rivais coma o Granada ou o Numancia. "Creo que hemos hecho partidos buenos como el de Granada y el Numancia. Claro que el de Zaragoza se jugó bien y viene con la guinda del resultado."

O técnico catalán non quixo dar detalles do xogo que presentarán os albivermellos este sábado, pero quere manter a solidez defensiva ao mesmo tempo que dar continuidade ao xogo co balón.

Diante un rival histórico da primeira división, o Real Club Deportivo Mallorca. "He seguido bastante al Mallorca, suelen jugar con el 4-4-2, tienen las ideas claras y el bloque se ha mantenido, lo que es una ventaja a la hora de consolidarse como equipo". Cada partido e cada rival son diferentes, pero López di que : " Buscamos el triunfo. Jugamos ante nuestra afición y nos gustaría complacerles con una victoria".

De novo, explica o míster, facer a convocatoria volver ser un quebracabezas. Agás Borja San Emeterio, pendente desa operación no xeonllo, toda a plantilla está en condicións de xogar. "Todas las semanas la gente trabaja muy bien, por lo que cuesta hacer las convocatorias, pero todos tendrán su momento".