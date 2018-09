El Govern admite que "no hay un mismo sentimiento" sobre los presos políticos

El Govern admite que "no hay un mismo sentimiento" entre los diferentes partidos del Pacte sobre la definición de un preso político. La portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa, defiende que estamos en un país democrático y en un estado de derecho.

Costa responde así a la presentación de la proposición no de ley de Més per Mallorca para que se reconozca la existencia de presos políticos. La portavoz del Govern cree que hay diferentes opiniones entre los distintos partidos y que no se comparte la definición al cien por cien.

Insisten en que ya hubo un debate esta semana en el Parlament entre los grupos políticos en las propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General. En el Govern tan solo se limitan a respetar las iniciativas de cada grupo parlamentario.

Costa cree que es necesario que haya diálogo entre el Estado y la Generalitat de Cataluña. Según el Govern todavía no se ha conseguido solucionar el conflicto pero sí se han destensado las relaciones ya que se han reanudado las comisiones bilaterales.