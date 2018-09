La Fiscalía mantiene la petición de pena de dos años de cárcel para la ex directora de Es Pinaret

El Ministerio Fiscal ha elevado este viernes a definitiva su petición de pena de dos años de cárcel para la ex directora del centro socioeducativo de Es Pinaret, a quien acusa por homicidio imprudente tras las muerte de un menor interno, después de que él mismo provocara un incendio en su habitación en octubre del año 2015.

La Fiscalía mantiene también su petición de pena de dos años de prisión para el responsable de mantenimiento.

Lo único que ha variado ha sido la petición de responsabilidad patrimonial pues el Govern ya indemnizó a los familiares del menor fallecido con 224.600 euros, según informó en noviembre de 2017 su portavoz, Pilar Costa.

El joven, que tenía diagnosticado un trastorno depresivo, incendió al colchón de espuma de su habitación y el fuego se extendió rápidamente. Utilizó una caja de cerillas que no le había sido intervenida.

En la sesión de este viernes, han declarado tres peritos de la Guardia Civil que realizaron el informe pericial, tras practicar la inspección técnico ocular del lugar de los hechos.

Así, han remarcado que la alarma no saltó ya que el sistema el antiincendios estaba "inoperativo" desde mayo de 2014, tal como les explicó el jefe de mantenimiento. "No funcionaba en todo el módulo", han recalcado. Además de esto, comprobaron que el pulsador de emergencias carecía de "cables" por lo que no se podía utilizar.

Sobre si el colchón era o no ignífugo, con las periciales realizadas, han explicado que no pueden determinarlo. Eso sí, a simple vista han asegurado que lo que vieron "era un trozo de espuma", no un colchón al uso con revestimientos.

Durante toda la semana en la que se ha desarrollado el juicio, han intervenido diferentes testigos. Entre ellos, la coordinadora del centro declaró que a principios del verano de 2015, antes del suceso, "se hizo una visita por todo el centro con autoridades" y que, en ella, la directora ya pidió elementos "antivandálicos, sobre todo, plafones de seguridad, así como el cambio de ventanas y puertas corredoras".

Tanto ella, como otros testigos relataron que estas peticiones se habían hecho llegar a la Administración en distintas ocasiones y que en las reuniones semanales, de manera frecuente, se hablaba de la necesidad de disponer de "equipos antivandálicos" para prevenir que los internos dejaran inoperativos los sistemas de ventilación o de electricidad, entre otros asuntos relacionados con la seguridad del centro.