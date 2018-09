Victoria contundente del Palma Futsal 0-6 frente al Industrias Santa Coloma

El Palma Futsal reafirma su gran inicio de curso con el tercer triunfo en tres partidos de liga tras superar con contundencia al Industrias Santa Coloma por cero goles a seis en un gran partido de los baleares que fueron claros dominadores del choque. Eloy Rojas y Mati Rosa abrieron brecha muy temprano y permitieron un encuentro relativamente tranquilo para seguir invictos en competición.

Acto seguido el Industrias Santa Coloma dio un paso al frente para tratar de recortar distancias y se acercó en varias ocasiones con mucho peligro a la portería defendida por Carlos Barrón aunque los hombres de Óscar Redondo se topaban constantemente con el muro cordobés que firmó un excelente encuentro para permitir que los mallorquines no perdieran el colchón conseguido en los primeros compases del choque.

Los isleños se sobrepusieron a los minutos de dominio catalán y volvieron a acercarse al marco de Cristian. Los de Vadillo tuvieron varias ocasiones de gol en las botas de jugadores como Bruno Taffy o Joao que pudieron ampliar distancias aunque no lograron en acertar en la definición. El que no perdonó fue Eloy Rojas que firmaba su segundo tanto en su cuenta particular con una bella vaselina a la salida del guardameta rival para anotar el tercer gol para los verde pistacho (0-3). En los últimos minutos, con ambos equipos con cinco faltas acumuladas, no se movería el marcador aunque ambos conjuntos tuvieron opciones de lograrlo. De nuevo Barrón apareció de forma espectacular para detener la mejor ocasión local protagonizada por Pol Pacheco y mandar el partido al descanso con el resultado de 0-3.

Cuando más problemas tenían los baleares para crear peligro en el juego sacarían rédito del juego parado. Lolo servía un córner para que Bruno Taffy anotara el cuarto gol visitante con un disparo al primer toque (0-4).

Pol Pacheco ponía un disparo colocadísimo a la base del palo pero el meta internacional ponía una mano providencial para mantener la portería imbatida. Inmediatamente el Palma Futsal organizaba un gran contrataque con una galopada de Diego Quintela que ponía en bandeja el hat-trick de Eloy Rojas que solo tenía que meter el pie para anotar el quinto (0-5). . Los de Ciutat todavía tendrían tiempo para hacer más sangre al Industrias Santa Coloma. Bruno Taffy recuperaba el balón en pista defensiva, se cruzaba todo el campo, driblaba a Cristian y marcaba a puerta vacía (0-6).