Valdeolmillos: " Ganar al Fuenlabrada nos daría confianza y tranquilidad"

Tras varias semanas intensas de preparación arranca ya este domingo la Liga Endesa en el Donostia Arena. Después de una gran temporada el año pasado, en la que el equipo disfrutó e hizo disfrutar a la afición, el Delteco GBC ha hecho un esfuerzo en construir un equipo que ilusione a la afición para esta temporada.

Este domingo comienza el verdadero reto para los de Sergio Valdeolmillos, que llega con la ilusión de la primera vez aunque con más de 26 años de experiencia. A las 12:30h del domingo dará comienzo a una intensa maratón de 34 jornadas en la que el Delteco GBC peleará por demostrar su mejor versión.

El primer rival es un equipo duro al que enfrentarse. El Montakit Fuenlabrada de Agustí Julbe, llega tras ser uno de los equipos más destacados la pasada campaña. Con una situación parecida a la del Delteco GBC el Montakit Fuenlabrada ha cambiado de entrenador y renovado casi la mitad de la plantilla.

Esta mañana ha comparecido en la sala de prensa el entrenador Sergio Valdeolmillos para analizar el inicio de la competición:

Ganas de comenzar la temporada: "Primer partido de liga, primer partido improante para nosotros al jugar en casa y el factor Illunbe tiene que ser vital para el desarrollo de la liga y una forma de meternos en la competición y afianzarnos en nuestro trabajo. Tras la pretemporada, llegamos con la plantilla casi al completa, con los jugadores buscando su rol y espacio dentro del equipo, para lograr la cohexión necesaria para ser competitivos. Faverani no está convocado y el resto estarán todos, incluido Beqa mejorando un ritmo de competición y a Jorge Gutierrez aún le queda coger ese ritmo, pero está en la convocatoria".

Análisis del Fuenlabrada: " Frente a Luca Nogueira no hay un plan concreto, es verdad que se le puede sacar más de su zona de juego, pero en principio, depnderá de su nivel. Es una jugador de moda, fisíco y de gran envergadura. No sólo es peligroso el juego interior ,sino también tiene un perímetro bastante potente. Nos vamos a encontar dos equipos con constrastes diferentes. Un Fuenlabrada con mucho talento y un GBC que tiene que ser más agresivo en defensa. Pienso que tenemos que tener más confianza, ser mas sólidos a trás y la balance se tiene que decantar por el tema defensivo nio del ataque. A nostros no nos interesa intercambiar canastas, ir a un marcador alto, sino solidez defensiva".

Nueva realidad competitiva: "La competición va a a ser dura y exigente y nostros cuando fichamos a estos jugadores somos conscientes de la resposnabilidad que teníamos y ese proceso de lesiones venían con ellos. En ese sentido no hay ninguna sorpresa".

Sensaciones personales: "Me hubiera gustado llegar algo mejor, con el equipo más rodado. No recuerdo haber hecho así una pretemporada tan atípica en el sentido de tantas ausencias. Hasta que no vaya avanzado la competición, cualquier entrenador se muestra un tanto nervioso e intranquilidad ni mala ni buena y un poco de incertidumbre. Ganar este primer partido en casa nos daría confianza y tranquilidad"

Mensaje a la afición en el inicio de la liga: " El mensaje sería que necesitamos mucho de la afición, tenemos que estar arropado, que están con nosotros. Somos conscientes que el equipo tiene que buscar ese vínculo con la afición y congregarnos con ellos. Que nos den una oportunidad y es importante notar ya su apoyo el domingo por la mañana".