Asier Garitano, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en la previa a la visita del Valencia al nuevo Anoeta

-Valencia sin victorias. “No Es normal que no lleven todavía ninguna victoria pero es una equipo que a la larga salga de ahí pero vamos a ver si no suma puntos contra nosotros”.

-Vuelve Sandro. “Es un chico que ha estado entrenando fuera del grupo hasta hace dos dias pero físicamente las sensaciones son muy buenas y seguro je este este es el partido que menos le cuesta los su motivación. Para nosotros es importante que pueda participar con el grupo”.

-Cambios. “Lo tengo decidido pero no te lo voy a decir pero me baso en el día que es lo mejor para el equipo”.

-Ni hay problemas con Illarramendi. “Las decisiones que tomó son todas deportivas ni hay ningún otro motivo decido quien tiene que jugar cada partido y ya está. No hay nada más”.

-Debate sobre Rulli. “Es futbol, y no estoy preocupado. Estoy bastante contento de cómo están saliendo las cosas, aunque me gustaría que fuera mejor claro. Pero de todo esto creo que vamos a salir fortalecidos y estoy contento de la respuesta de la plantilla en cómo compiten y trabajan. A día de hoy preocupación, cero”.

-Confiado en lo que se hace. “El tema de Rulli está condicionado de la temporada las y había que ver cómo empezábamos pero vemos todo con naturalidad y hasta la fecha estamos haciendo las cosas mejor de lo que pueda parecer”.

-Valencia. “Es un equipo que viene con mucha experiencia, pero los ves jugar y están enchufados y no les deja relajarse su entrenador nada. Pero le está costando y hay que intentar que le siga costando una semana más”.

-VAR. “Es como todo, necesita un tiempo de adaptación. A mi me gusta. Se ve que es más Justo y a la larga se verá porque irá evolucionando. Se trata de adaptarse”.

-Sin problemas con Zurutuza e Illarramendi. “Habló todos los días con ellos y a mi no me ha llegado nada de eso. Sino que me llega que están enchufados, Dino sería imposible. Tener ocho puntos por todo lo que hemos pasado no sería posible poder hacerlo”.

-Valencia centrado. “No le va a permitir su entrenador que se descentre y piense en la Champions. Creo que va a ser un rival muy duro”.

-Pide paciencia. “Hay que dar confianza a la gente porque están respondiendo bien y en quince días seguro que podemos estar mejor”.