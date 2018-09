"Apostamos por la ciudad deportiva en Areitio"

La presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, ha explicado las dos opciones que darán a elegir a los accionistas sobre la futura Ciudad Deportiva en la Junta general ordinaria del 24 de octubre. Desde el Eibar se insiste en que todos los accionistas que lo deseen podrán obtener más información en las diferentes reuniones que tendrán desde el lunes que viene en las aulas de Ipurua.

-Razones para hacer la ciudad deportiva. “Someteremos a aprobación las cuentas y la construcción de unas nuevas instalaciones deportivas con el objetivo de consolidar al Eibar en la máxima categoría para decir que nuestro paso por primera no ha sido para nada, queremos tener ese orgullo. Porque ahora no tenemos nada en patrimonio. La necesidad de hacer la ciudad deportiva es relax porque tenemos un 66% de jugadores son de Eibar un 11,4% son de gipuzkoa un 17% son de Álava. Tenemos una estructura potente y debemos ir generando poco a poco nuestro propio suministro. Este proyecto también es viable en Segunda división. Porque hay maneras de rentabilizar esas instalaciones deportivas”.

-Crecimiento evidente. “El club ha crecido y no sólo al primer equipo masculino sino a toda la estructura del primer equipo y por eso necesitamos unas estructuras acordes a nuestro estatus. Llevamos desde 2014 trabajando en la ciudad deportiva y ha llegado la hora de que los accionistas voten la mejor ubicación. Nos hemos quedado con dos ubicaciones una en Azitacin (Eibar) y otra fuera de Eibar, en Areitio. Ninguna de las ubicaciones que se han estado mirando y ninguna de esas que se han quedado encima de la mesa tiene que ver con alguno de los miembros del consejo del Eibar”.

-Explicación del problema con la ciudad deportiva. “Todos los problemas que se han encontrado es por asuntos estructurales. Se ha tenido que llegar a acuerdos con personas de los terrenos para firmar contratos de que nos puedan vender los terrenos en caso de que sea elegida la ubicación de Azitain o Areitio. Además hemos tenido que adquirirlo cierro compromisos adicionales que no nos tiren para abajo las ubicaciones elegidas. Nosotros somos primeros Eibarreses y luego del Eibar y por eso nos encantaría que la instalación se ubicara en Eibar, pero tenemos que velar por el futuro del club. Y por eso adelante que el consejo apostara por Areitio, pero las distancias no serán un inconveniente porque ambas están a 10 minutos de la plaza unzaga. Y además a Areitio hay transporte público y a azitain no. Por eso tenemos que pensar en extendernos y no localizarnos, teniendo miras más altas. Hemos pedido ubicaciones posibles en Eibar y solo nos dieron Azitain pero es un terreno que tiene mucho valor como terrreno industrial.

-Generar económica para la ciudad. “Deberíamos tener todos los eibarreses unas miras más altas. Los campos de Mondragón no generan economía. Lo único que nos genera son gastos. Lo que genera económica en el pueblo de Eibar es Ipurua. Estamos propulsando y haciendo actuaciones para generar movimiento económico en Eibar y somos una empresa privada que estamos ayudando al pueblo y a empresas privadas”.

-Estructura deportiva. “18 equipos en el fútbol base, más de 400 niños, y si sumando el primer equipo el femenino y el filial, somos más de 500 deportistas y más de 100 técnicos. La situación actual es que estamos en siete localizaciones. No tenemos sitio para tanto volumen de jugadores. Atxabalpe le cuesta al Eibar su mantenimiento anual, 450.000 euros.

-Razones para hacer la ciudad deportiva. “Tenemos un proceso formativo alejado del mínimo exigible. Entrenan 60 minutos diarios de campo y entrenan en medio campo. Y la Fútbol eskola tienen 60 niños compartiendo el anexo. Es un uso compartido y sin preferencia, y la obra de la extensión de la ruina norte va a estar abierto al público. Perdemos las sinergias de tener a todos los equipo en una misma ubicación.

-Qué necesita la ciudad deportiva. “Desde la dirección técnica y deportiva nos plantearon una serie de exigencias mínimas que nos dos Campos de hierba natural y dos calo ode hierba artificial de fútbol base, además se necesitan instalaciones modernas y una grada bien preparada con sala de prensa, bar, oficinas... un mínimo. Y con un parking para que los padres puedan llevar a sus hijos a las instalaciones. Buscamos la mejor formación para nuestros jugadores, con los valores del Eibar. Necesitamos un aumento del tiempo de entrenamiento, y en campo completo. Necesitamos espacio acorde a las categorías que tenemos y necesitamos dar prioridad de uso y adaptar los horarios a las necesidades de cada categoría. Y necesitamos ser atractivos para evitar fugas y para la captación. En lo que creemos es en rentabilizar la inversión que vamos a hacer”.

-Ubicación en Azitain. “Salen tres campos, dos de hierba natural y uno de hierba artificial, hay que preparar un acceso que es hierba, hay que explanar y quitar pinos y la zona es un poco húmeda y frío. Y puede haber problemas con el gobierno vasco. No hay transporte público solo llega el tren hasta ahí. Orografía compleja de mantenimiento, está en la vaguada y por tanto muy sombrío, por lo que los Campos sería complejo de mantener. Un técnico nos dice que hacerlo en Azitain sería una locura por su mantenimiento posterior. 66.298 metros cuadrados 21,4 millones de euros. 20 meses de construcción”.

-Ubicación en Areitio. “Es la única que cumple la exigencias mínimas que nos piden desde la dirección deportiva y técnica. Dos Campos de hierba natural y artificial con un edificio que está construido y un parking que ya existe y con la posibilidad de ampliarlo a un quinto campo. Y con una accesibilidad muy fácil con la nueva variante. Y son diez minutos de coche desde la plaza Unzaga. Y Areitio con Lurraldebus tiene conexión cada viente minutos. Habría que hacer una grada con otros servicios. Areitio tiene opciones de crecimiento. Orografía favorable para su mantenimiento. Areitio está en un alto y es más fácil el mantenimiento. En Areitio la superficie es de 81.000 metros cuadrados. Costaría 16 millones de euros y con cuatro campos. La obra tardaría menos, 18 meses, sin trámites complejos”.

Datos del club que se presentarán en la Junta:

Después, Patricia Rodríguez, la directora general del Eibar, ha explicado la situación económica actual del club armero.

-Más activos. “Hemos pasado de un activo de 50 millones a 60 millones, lo que quiere decir que nos va reforzando, y más de la mitad están en el banco en inversiones a corto plazo como en cuenta corriente. Esto quiere decir que se puede afrontar la obra con recursos propios”.

-Resultado previsto. “Hemos cumplido el resultado que dimos antes de impuestos, había previsión de 15 millones y ahora hemos contado 14 millones. Esto se debe a que hemos gastado tres millones en fichajes, pero se ha visto mitigado con 2,3 millones de ingresos más en la tele y en nuestro marketing. Hemos reducido los gastos recurrentes para que siga habiendo unos beneficios significativos”.

-Presupuesto previsto para este curso. “Tenemos un presupuesto de ingresos de 50 millones. Hay un coste en gastos en salarios de jugadores, todos los equipos nos estamos gastando más dinero en salarios y eso se debe a la subida del dinero recibido por la televisión”.

ESCALANTE Y CARDONA, BAJAS PARA RECIBIR AL SEVILLA Por otra parte, el Eibar ha facilitado la lista de convocado para la visita del Sevilla a Ipurua. Kike García, Cote y Ramis vuelven tras descansar entre semana, y Jordi Calavera regresa tras superar sus problemas físicos. Marc Cardona es baja tras lesionarse en Cornellá, y Escalante es baja por una hernia discal. El club ha aprovechado, además, para actualizar el parte médico de sus lesionados. Marc Cardona: Sufrió una fuerte contusión en el hombro derecho en el partido contra el RCD Espanyol, con una contractura muscular asociada al golpe. Está previsto que se reincorpore al grupo la próxima semana. Gonzalo Escalante: Se le han practicado pruebas hoy que han determinado la existencia de una hernia discal lumbar. Ha iniciado un tratamiento conservador que le mantendrá de baja por un periodo no determinado, a la espera de evolución. Pedro León prosigue sin incidencias la recuperación de la operación de hernia discal a la que fue sometido a finales de agosto. Jordi Calavera se ha entrenado con normalidad esta semana una vez recuperado de su lesión muscular.