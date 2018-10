"El acoso escolar no ha descendido, incluso ahora es más peligroso"

El acoso escolar es una lacra que no ha dejado de estar presente en las paredes de los colegios, pero ahora, ya no solo se queda en los colegios. Las tecnologías han creado un nuevo tipo de bullying, que todos conocemos como ciberbullying. Después de casi un mes del comienzo de las cases, el secretario general de AVALCAE, la Asociación Valenciana Contra el Acoso Escolar, Francisco Sorolla, explica que el bullying no ha disminuido, y lo más grave es que ahora es más peligroso, ya que no es solo físico y psicológico, sino también a través de las redes sociales.

Asimismo el secretario considera que cada vez vamos a más, por la falta de valores de la sociedad, la injusta ley del menor que defiende al agresor, los centros educativos y su pasividad y las medidas ineficaces por parte de las instituciones:

Desde AVALCAE piden que se habiliten, por tanto, colegios donde se trabaje la convivencia escolar de estos niños, se conciencie y se eduque para poder reducir y más tarde, erradicar el acoso escolar. Otro dato que destaca Sorolla es que la edad de bullying ha bajado, ahora es de 9 a 12 años.

Respecto a los tipos de acoso, el físico, psicológico, verbal, de exclusión social, sexual y del ciberbullying, por una parte, los niños padecen más el acoso físico y verbal, y por otro, las niñas sufren más la exclusión social y el ciberacoso.

Desde AVALCAE afirman que son partidarios de crear un defensor del estudiante que cuente con poder ejecutivo, porque el acoso se puede reducir si los pactos en la enseñanza no cambiarán cada 4 años. Asimismo, en lo que llevamos de año, Sorolla afirma que donde ha habido más casos de acoso es en l'Horta de Valencia, luego en la Vega Baixa en Alicante y luego en las zonas rurales de Castellón. Y que desde el comienzo de curso, han recibido ya 15 llamadas por este problema.

Por su parte, desde la Conselleria de Educación, el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, asegura la Comunitat Valenciana es que la primera comunidad autónoma que cuenta con un coordinador de Igualdad y Convivencia en cada centro educativo, esto da más seguridad, porque se están formando profesionales para reducir el acoso escolar.

Asimismo, Fullana reconoce que hay cinco pasos contra el acoso escolar: primero que los centros educativos identifiquen las barreras del menor, segundo las medidas para aplicarlas, tercero, crear una mirada inclusiva, luego que haya recursos para llevar a cabo las medidas y finalmente, que haya movilización de los recursos.

El director general de Política Educativa afirma que ha aumentado el número de registros donde se denuncia el acoso escolar, es decir se ha pasado de 3.400 en 2016, a 4.100 en el 2017 y este curso pasado, 4.400 casos. Pero dice Fullana que este aumento de denuncias se debe a que más conciencia en la población. Asimismo, dice el director que la víctima debe tener garantizada la protección total y el niño agresor no deja de ser un niño y debe de aprender de medidas tanto disciplinarias como educativas. Y respecto al abuso entre niños y niñas, Fullana asegura que el machismo crece en las escuelas.