El único equipo que no ha celebrado aún

La pasada jornada quedaban tres equipos sin ganar en Liga, pero el miércoles el Leganés daba la sorpresa remontando un resultado adverso e imponiéndose al Barça por 2-1, mientras que el Valencia era incapaz un par de horas después de vencer al Celta en Mestalla. Quedaban por tanto dos equipos sin ganar, pero ayer, el Valladolid se imponía al Levante logrando también su primera victoria en su regreso a Primera División y dejaba al Valencia como el único equipo de la categoría sin haber sumado hasta la fecha ningún triunfo en su casillero.

5 puntos de 18 posibles. Estamos hablando del quinto peor arranque liguero en la historia del Valencia tras haberse disputado seis jornadas. Sólo empezó peor en la 57-58 con tres empates y tres derrotas, o sea con tres puntos; en la 59-60 con una victoria, un empate y cuatro derrotas, que contabilizando tres puntos por victoria, aunque entonces se contabilizaban dos, serían cuatro puntos; en la 97-98 lo mismo, una victoria, un empate y cuatro derrotas; y en la 99-2000 también igual, cuatro puntos con una victoria, un empate y cuatro derrotas. En todas ellas, excepto en la 57-58, por lo menos se había ganado un partido, en esta temporada aún no sabemos lo que es ganar.

Así que tenemos que ir a ese dato estadístico, el de las temporadas en las que el Valencia estuvo sin ganar durante las seis primeras jornadas de Liga, y sólo existen ésas dos: la temporada 57-58 y la actual. En aquella de hace 61 años el entrenador era Luis Miró. Pero es que no ganó en los primeros seis partidos, pero tampoco ganó en los cuatro siguientes. Tuvo que esperar al undécimo partido para sumar su primera victoria. Sin embargo, la directiva siguió confiando en el entrenador, el Valencia hizo una segunda vuelta espectacular y terminó la Liga en la cuarta posición.

Comparando sólo con la temporada pasada, con el mismo entrenador y con, en teoría, peor plantilla que ahora. A estas alturas el Valencia del año pasado tenía doce puntos tras tres victorias y tres empates; ahora tiene cinco. Y esos siete puntos de diferencia realmente están arriba, en el ataque, en la parcela ofensiva, porque detrás, en defensa, la cosa está más o menos igual: cinco goles en contra el año pasado y ahora seis, sólo uno más. Pero en cuanto a la producción ofensiva la cosa sí que cambia mucho; el actual Valencia lleva sólo cuatro goles a favor y el año pasado a estas alturas llevaba doce. Ocho goles más. Ahí están todos los puntos que han volado.

Porque encontrar una temporada con menos goles a favor que en ésta es difícil. Es que sólo hay dos. Éste es el tercer peor arranque goleador en toda la historia del Valencia. Sólo en las temporadas 59-60 y en la 2015-2016 marcó menos goles: tres en cada una de ellas. Sí, hace tres años. Aquella campaña, que fue la segunda de Nuno como entrenador, el Valencia marcó tres goles en sus seis primeros partidos, pero los rentabilizó de maravilla porque sólo perdió uno de los seis y ganó dos por 1-0. Aunque la cosa fue empeorando y acabó con Neville, Ayestarán y tal.

El Valencia viaja a San Sebastián sin José Luis Gayá, con problemas físicos; Cristiano Piccini, por enfermedad; y Ezequiel Garay, por decisión técnica. En la lista de dieciocho jugadores causan alta Ruben Vezo y Mouctar Diakhaby, descartados en el último encuentro, y el capitán Dani Parejo, que ha cumplido su partido de sanción, mientras que Santi Mina sigue lesionado. Marcelino anticipó varios cambios respecto a la última alineación, una de los cuales será la entrada en el equipo, por primera vez desde que se inició el curso, de Toni Lato en el lateral izquierdo.

En la Real, Asier Garitano no podrá contar con hombres importantes como los sancionados Theo Hernández y Juanmi Jiménez, y los lesionados Adnan Januzaj, Diego Llorente y Martín Merquelanz. Sí que ha entrado por primera vez en la convocatoria el delantero Sandro Ramírez, quien aún no ha debutado con la camiseta txuri urdin. En el once, la principal duda radica en saber si habrá un cambio en la portería, entrando Miguel Ángel Moyá en lugar de Gerónimo Rulli, por las malas actuaciones recientes del meta argentino.