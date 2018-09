Puig: "Es normal que cada institución o empresa pública quiera aumentar su presupuesto, pero Hacienda se tendrá que pronunciar"

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha aprobado un anteproyecto de presupuesto de casi 69 millones de euros para 2019, lo que supone un 30% más para À Punt a tan solo 100 días de su apertura, ya que este año el presupuesto de 55 millones de euros. Eso es lo que aprueba la entidad , ahora falta que lo apruebe el Consell y ahí es donde está el quid de la cuestión.

El primer grito en el cielo lo ponía el jueves el popular Jorge Bellver que calificaba de bochornoso que se pretenda aumentar el presupuesto un 30% a los tres meses de arrancar, cuando hay necesidades más perentorias... asegura que los socialistas y ciudadanos deberán dar explicaciones por el sentido de su voto.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, apunta que es normal que cada institución o empresa pública quiera aumentar su presupuesto, como cualquier otro departamento, pero Hacienda se tendrá que pronunciar al respecto y achaca estos problemas al bloqueo del PP a nivel nacional a la senda de déficit.

Por su parte la vicepresidenta Oltra afirma que cuando llegue la propuesta del Consell rector se estudaiará y se verá si se puede aceptar o no, pero si que señala que invertir en À punt es invertir en la industria audiovisual valenciana que esta "reviviendo".

Ciudadanos, por su parte, también se opone a ese aumento de presupuesto. Toni Subiela explica que ya no las tenían todas consigo a la hora de decir que sí a la nueva radiotelevisión pública y, por tanto, no consideran que con el poco tiempo que lleva en funcionamiento haya razones para aumentar el presupuesto tanto. Y explica que el consejero del Consell Rector a propuesta de Ciudadanos, José Martínez Sáez, votó que sí al aumento de presupuesto porque está en ese órgano por su valía profesional, no está a las órdenes del partido.