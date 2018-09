Fran: "Nuestra afición merece un poco más"

A por la cuarta seguida. El Almería puede encadenar otro resultado positivo este domingo, (18:00 horas), contra el Reus Deportiu, en un Mediterráneo que podría registrar la mejor entrada del curso a tenor de la dinámica del equipo. Fran Fernández puede contar con todos sus efectivos salvo los lesionados de larga duración: Nano, Fran, Gaspar y Samu. Con siete puntos, los rojiblancos están uno por debajo de su adversario.

El técnico se dirigió a los aficionados en la rueda de prensa previa. Ha vivido momentos muy difíciles en el banquillo, sobre todo el curso pasado, y considera clave saber disfrutar de las situaciones que brinda el fútbol: “Nos reencontramos con la afición, que nos ha dado mucho anteriormente, y creo que nosotros merecemos un poquito más, y ellos también. Llegarán momentos en los que se pueda disfrutar, pero el domingo será un partido difícil. Vamos a jugar doce contra once”.

El Reus

Xavi Bartolo ha continuado la línea de trabajo de López Garai, ahora en el Numancia, y los tarraconenses se han mostrado fuertes a domicilio, con tres victorias en cuatro desplazamientos -ganó a Elche, Tenerife y Osasuna, éste en Copa, y perdió en Las Palmas-. Fran Fernández ha elogiado el sistema de su próximo rival: “Nos visita uno de los mejores equipos fuera de casa, un Reus que lleva un punto más y maneja muy bien la pelota. Es el segundo que más posesión tiene de la categoría y me gusta su propuesta futbolística”.

No se esperan cambios en la alineación titular, y es que lo que funciona no se suele tocar. El míster recuerda que no es partidario de mantener una misma alineación durante varias semanas para que nadie baje el nivel de intensidad: “No me gustan los onces tipo, yo no creo en ellos. La plantilla debe mantenerse activa y que todos tengan su momento. Necesitamos cierta estabilidad en el inicio y no sé si repetiremos el domingo, lo decidiré después nuestro último entrenamiento”.

Margen físico

El Almería ha acabado muy bien físicamente los partidos esta temporada y es otra de las bazas a jugar frente al Reus. Muchas veces la mente es clave y los resultados positivos han mejorado futbolística y anímicamente el rendimiento individual y colectivo. De hecho, Fran entiende que es una parcela tan importante como la estrategia y la táctica: “Las baterías no se acaban, sino que somos humanos y no siempre podemos estar al 100%. Para eso están los profesionales y el trabajo a nivel global se viene haciendo genial y no tememos nada en lo que se refiere a lo físico”.

Es partidario de entrenar con alegría, pero sin perder el rumbo. Tres triunfos seguidos no se logran todos los días y Fran analiza la preparación del encuentro ante el Reus: “No he visto nada de euforia. Hablé con los jugadores el miércoles y la gente está concentrada y concienciada de cual es nuestro camino, y eso me da tranquilidad”. También apunta que a nivel mental los jugadores han crecido bastante: “El trabajo psicológico siempre se hace, vayan las cosas bien o mal. Es una parcela más de la temporada”.

Reto

Lograr la cuarta victoria seguida en el Mediterráneo es el sueño de Fran Fernández y del vestuario, máxime cuando ampliarían el margen con la zona de descenso e ilusionarían más a un público que lleva tres temporadas sufriendo hasta la última jornada: “Todo va mediante retos, y ganar tres partidos seguidos de Liga sería muy bonito, adelantar a un rival en la clasificación... seguimos en la misma línea”. El vestuario quiere vencer por su afición.