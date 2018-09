Baraja pide "no dramatizar" y exige "un paso adelante" de los jugadores

Rubén Baraja se mantiene sereno, aunque no ajeno al clima de frustración y crítica que rodea al Sporting tras este pobre inicio de temporada. El técnico rojiblanco pide que no se "dramatice", aunque entiende la exigencia y la necesidad de cambiar la dinámica del equipo. En este sentido, él pondrá de su parte tomando decisiones (como el cambio de sistema previsto) pero también espera "un paso adelante por parte de los jugadores".

A las puertas de recibir a un rival complicado, como la UD Las Palmas, el técnico ha recordado que "estamos en la jornada siete y hay mucho margen de mejora, pero sé que los sportinguistas quieren que su equipo gane y no lo estamos consiguiendo. Sé cuál es el peaje que hay que pagar cuando no se logra". Admite Baraja que "perder en Pamplona como lo hicimos no es para estar contento, pero tampoco hay que dramatizar". El entrenador confía en ver este sábado un equipo "intenso".

Aunque no entró en detalles, todo apunta a que el Sporting cambiará de sistema para recibir a Las Palmas, apostando por un 4-2-3-1. Lo más relevante será la posición de Robin Lod, que actuaría como mediapunta, con libertad de movimientos y mucha participación en el juego. Cofie y Sousa podrían completar el mediocampo, mientras que Peybernes apunta a titular en el centro de la zaga, reemplazando a Álex Pérez.

En la banda izquierda podría jugar Carmona, que ha decidido jugar a pesar de conocer esta noche la muerte de su padre, tras una larga enfermedad. Baraja ha definido al mallorquín como "un ejemplo para el resto", por su entrega y dedicación.