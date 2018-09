Pau Torres: "La derrota tenía que llegar tarde o temprano"

Tras finalizar la penúltima sesión de entrenamiento previo al partido contra el Majadahonda de este domingo a las cuatro de la tarde, el defensa Pau Torres compareció en rueda de prensa para analizar la previa de este partido inédito y de la actualidad del equipo.

El ex del Villarreal ha empezado la temporada como un tiro, al haber disputado todos los partidos hasta la fecha: "Quizás era difícil esperar que desde el principio iba a tener esta continuidad. Estoy agradecido al míster por su confianza. Me encontré en la situación de llegar a pocos días de que diese comienzo la liga y, por suerte, he podido tener esta continiudad y todo ha ido bastante bien para el equipo. Y esperemos seguir en esta línea".

En cada partido, tanto Pau como Luis Hernández han formado una pareja bastante fiable en el eje de la defensa malaguista. Es por ello por lo que el central alaba a su compañero: "Con Luis no había jugado prácticamente nada, a excepción del partido contra el Granada de pretemporada. Y poco a poco estoy cogiendo más confianza junto a él y sabiendo cómo es en el campo. Está aportando experiencia a todo el equipo. Es un hombre que tiene mucha experiencia tanto en primera como en segunda división".

En cuanto a la lesión de su compañero Álex Mula, que visitó junto a otros miembros de la plantilla en el hospital en el día de ayer, el propio Pau afirma que se encuentra bastante animado: "La operación ha ido bastante bien. Está arropado por su familia y esperemos que pronto vuelva a tener el alta y verle entrenando en las instalaciones del estadio Ciudad de Málaga".

También aseguró que la derrota tenía que llegar, por lo que dentro del vestuario están bastante tranquilos: "Era una derrota que tenía que llegar tarde o temprano. Ningún equipo ha firmado el inicio de temporada que hemos firmado nosotros, ni siquiera el Real Madrid o el Barcelona. El equipo está contento y animado, estamos trabajando bien durante toda la semana".

En lo referente al rival de este fin de semana, el defensa destacó la complejidad del choque: "El Rayo Majadahonda es un rival que le gusta tener la pelota. Tienen mucha posesión, pero al final lo más importante son las llegadas al área. Tenemos las ideas claras de cómo podemos hacerles daño y creemos que podemos hacer un buen partido ante nuestra afición".