Acudir al doctor Google puede tener consecuencias nefastas

Seguro que la mayor parte de ustedes ha buscado en internet algún sintoma, un fármaco que les han recetado, el diagnóstico que les ha dado su médico... e incluso han buscado experiencias y opiniones de personas a las que les sucede lo mismo. Esto es una arma de doble filo y tanto pacientes como médicos y sociedades científicas han dado la voz de alarma sobre los bulos que se difunden en internet que pueden llegar a ser mortales en algunos casos. El cáncer precisamente es la enfermedad sobre la que más bulos se difunden en la red tal y como nos cuenta el responsable de Relaciones Institucionales del observatorio #SaludSinBulos Ricardo Mariscal. Ricardo nos cuenta en ´A Vivir Castilla-La Mancha` como podemos detectar si una página de información saniatria es fiable o no y nos explica el decálogo de comunicaicón responsable en salud.

Por su parte el Antonio Fernandez Aramburo, jefe del servicio de oncología en el complejo hospitalario de Albacete nos cuenta cómo se traslada esta desinformación a las consultas. Los pacientes preguntan en ocasiones por falsas recomendaciones como evitar los aros en el sujetador para no desarrollar cáncer de mama, o beber zumo de pomelo en ayunas para no padecer cáncer... Pero el problema no es que pregunten (nos dice Antonio) el problema es que no pregunten y abandonen un tratamiento por una falsa terapia o lleven a cabo actuaciones que pongan en riesgo su vida (como también sucede). Otro factor fundamental es que los profesionales sanitarios sepan cómo comunicar e informar a sus pacientes, en este sentido (comenta Fernandez Aramburo) todos los profesionales tienen que hacer exámen de conciencia.

AUDIO|Hablamso de información sanitaria en la red en A Vivir Castilla-La Mancha