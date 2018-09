El BlasGon y Ceres busca estabilidad

El término ‘evolución’es uno de los más recurrentes para dirigirse a un BlasGon y Bodegas Ceres Villa de Aranda que sigue buscando su modelo de juego. No es que no lo tenga claro, al contrario, es que necesita asumirlo, mecanizarlo hasta alcanzar la precisión necesaria para hacerlo eficaz. Es una cuestión de mucho trabajo y de tiempo. Lo primero se ejerce en cantidades industriales. Lo segundo es, eso, una cuestión de tiempo y de no dejar de creer.

Tiene ganas, muchas, este Villa de Aranda de sumar su primera victoria. Para convencerse de que la línea trazada es la adecuada pero también para contagiar optimismo en su entorno. El miedo es libre y solo los buenos resultados empezarán a disiparlos. Los fantasmas del pasado más reciente tienen su fundamente y hay que entenderlos como lógicos.

Esta tarde (19 horas, Príncipe de Asturias), el BlasGon y Bodegas Ceres no podrá sumar sus primeros puntos en la Liga porque se abre un paréntesis en la competición de la regularidad para dejarse ver por la Copa del Rey. Y, como no está en equipo ribereño para alimentar dudas sino para convencer a los indecisos está en la obligación de ganar. Bien es cierto que los más dudosos del proyecto del Villa de Aranda siempre podrán apelar a que esta competición no es la Liga. Pero El Alarcos Ciudad Real, al que se enfrenta, no llega a Aranda a hacer turismo. En su hoja de ruta figura el pabellón Príncipe de Asturias y la firme convicción de poder derrotar a los ribereños.

Desde la certeza de que la confianza se gana y afianza en base a buenos resultados. Este BlasGon y Bodegas Ceres asume su responsabilidad y no es otra que tomarse un más que agradable sorbo de esta Copa del Rey en su primer asalto del curso con la seguridad de que no sea el último.