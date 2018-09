El líder busca un nuevo triunfo en su tercer derbi

Tercer derbi para la Arandina en el margen de ocho días. En el primero derrotó 6-1 al Briviesca en la Liga, después empató 1-1 contra el Burgos en el marco de la Copa Federación y esta tarde visita al Burgos Promesas a las 18 horas. El objetivo, el acostumbrado, sumar una nueva victoria.

El carácter ganador del conjunto blanquiazul trasciende ya a la mera competición. Esta Arandina eleva a su máxima expresión y con todos sus matices y rigor aquello de que ‘se juega como se entrena’. Javier Álvarez de los Mozos ha sabido trasladar ese espíritu a sus jugadores y no hay tregua. Hoy tampoco.

Se enfrenta esta Arandina a un rival inferior de potencial pero no exento de cualidades. La más notable, la que destaca por encima de cualquier otra, es la del orden. Hay una disciplina casi militar en ejercer una labor defensiva y de contención que niegue espacios y líneas de pase al rival. El triunfo, al que no se renuncia, se pretende alcanzar desde la necesidad de no encajar gol. Es algunos conceptos, un denominador común con esta Arandina pero con bastante menos calidad y alguna diferencia notable. Sobre todo el concepto de cómo defender. El Burgos Promesas se atrinchera atrás y la Arandina te presiona para evitar que te asomes por su área. Mismo objetivo pero distintas formas de interpretarlo y desarrollarlo.

Las acciones a balón parado en las que el conjunto blanquiazul está mostrando un buen trabajo de laboratorio, puede empezar a decidir un derbi en el que la Arandina pretende afianzarse como líder.