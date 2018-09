El Burgos Promesas 'humaniza' a la Arandina (0-0)

Nada que se le parezca a un tropiezo pero, que la Arandina no gane, es novedad. Este sábado no lo hizo en su derbi frente a un Burgos Promesas que no sorprendió. Tiró de oficio para defender por concepto y por acumulación de jugadores y acertó en su planteamiento. Empatarle a la Arandina debe considerarse un éxito.

Más impulsos de los ribereños para buscar la portería del rival. No fue una cita de muchas ocasiones de gol. Las concesiones fueron las justas. Fue uno de esos partidos en los que la rentabilidad de un solo gol establece mucha distancia. Y un remate al larguero fue lo más cerca que estuvo la Arandina de ganar.

Los dos equipos acabaron en inferioridad numérica. Fue en el tramo final de la contienda. Primero los burgaleses perdieron a un jugador (77’). Después la Arandina con la expulsión de Andrés del Olmo (83’) igualó el número de efectivos sobre el terreno de juego. Igualdad sobre el césped en todos los órdenes. También en el marcador.