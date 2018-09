Sandoval: "He sentido vergüenza como entrenador"

El entrenador del Córdoba, Jose Ramón Sandoval, analizó el partido de su equipo en Granada y lo hizo sin poner paños calientes. "Es la primera que he sentido vergüenza como entrenador tras ver como te hacen tantas ocasiones. Nos ganaban en todo. A mi me sirve que todos empecemos a defender este escudo con honor. Ya esto no es por nosotros, no es normal que estemos tan abajo. Es hora de tener responsabilidades y dejar de arrastrar este escudo. Nosotros a día de hoy no somos capaces de defender este escudo. Me siento muy dolido", explicó Sandoval, quien dejó claro que está en ellos el revertir la situación. "Nos tenemos que poner las pilas, yo el primero. Hay que tener más intensidad hasta en los entrenamientos. Hay que decirle a la gente las cosas claras. Me daba envidia ver como iban ganando 3-1 y seguían con la misma intensidad. No he sentido tanta vergüenza dentro de un terreno de juego. Si no pegamos un paso adelante no se consigue nada", concluyó el entrenador cordobesista.

