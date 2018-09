Resiste y vencerás

Un soplo de aire fresco recorrió el cuerpo de Víctor Cea cuando el colegiado indicó el final del partido en las Pistas del Helmántico. Su Cultural había soportado las inclemencias de un escenario donde se pierden ligas y de un duelo donde su puesto estaba en discusión. Tras jugar casi una parte con diez, el esfuerzo tuvo el premio de la victoria que amansa a las fieras, al menos hasta nueva orden. Resistió el equipo leonés con entereza cuando Viti olvidó la tarjeta con la que caprichosamente era castigado minutos atrás. Un agarrón innecesario le mandó al vestuario antes de tiempo con la mínima renta a su favor tras el oportunismo de Hugo Rodríguez a centro de Zelu.

Se asociaron los jerezanos para cambiar el signo de un encuentro para el que Cea recurrió a su gente de confianza, Saúl, Escalante y Bernal, y devolvió los galones a Antonio Martínez. Respondió el capitán con una demostración de facultades como centrocampista, adelantando Señé su posición dentro de las continuas variantes que presentó el once leonés, concienciado de la dificultad de la empresa. El Unionistas, jaleado por su ruidosa afición, no especuló, directo, recio y, finalmente, previsible.

Piña culturalista para celebrar el tanto del triunfo / Radio León

La pierna izquierda de el ex culturalista Góngora es siempre una amenaza. El lateral y sus centros comprometieron el área de Palatsi, que tiró de reflejos para desvíar un remate cercano tras la falta botada por el malagueño. Salvó los muebles el meta, aunque la mejor ocasión estuvo en las botas de Zelu, titular por méritos propios y que asomó al punto de penalti para rematar un pase atrás de Hugo Rodríguez. Un defensa sacó el disparo en la raya. Intercambiados los papeles, llegó el tanto del partido. Zelu recibió un formidable pase de Señé, rebasó a Góngora y su centro pasó entre diversos zagueros. En boca de gol Hugo Rodríguez se adelantó a Molina.

Con ventaja en el marcador la Cultural se desató y el Unionistas se partió permitiendo llegadas en aluvión. Llegó al descanso con vida gracias a todo lo que perdonó su rival. Aridane marró uno de esos cabezazos que han llenado su palmarés de goles y en la acción final Antonio Martínez pecó de generoso cuando su carrera al área le perfiló para un remate meridiano y para su pierna buena. Quebró, amagó de izquierda y puso la pelota en los pies de Aridane, que se perdió en un bosque de piernas.

La Cultural defendió su victoria con uñas y dientes / Radio León

La expulsión de Viti dibujó un nuevo escenario, aunque a la incidencia respondió Escalante con una salida al ataque en la que tiró paredes sin suerte resolviendo con un intencionado chut de derecha que rozó el palo de Molina, La Cultural no se amilanó, pero el paso de los minutos y su inferioridad le obligaron a aplicarse. Albizua, relevo en la lateral huérfano, se defendió con solvencia ante Piojo y Javi Navas, una de las opciones que buscó y no le resultaron a Roberto Aguirre. El técnico del cuadro charro es ahora el cuestionado después de que durante casi cuarenta minutos no tuviera su equipo ideas para lograr el empate. Palatsi apenas se vio exigido más allá de un tiro lejano de Peli y un remate en el área que despejó con el cuerpo. La resistencia hizo el resto mientras las carreras de Antonio Martínez y la solidez leonesa cerca de su portero apagaban el "infierno" unionista.

UNIONISTAS CF 0: Molina; Quintana (Javi Navas, 64'), Admonio, Cendrós (Juanmi, 84'), Góngora; Ribelles, Peli; Piojo, De la Nava, Guille Andrés (Jorge Hernández, 21'); Dani Hernández.

CULTURAL 1: Palatsi; Saúl, Iván González, Escalante, Viti; Bernal, Antonio Martínez; Zelu (Ortiz, 66'), Señé (Albizua, 52'), Hugo Rodríguez (Liberto, 71'); Aridane.

ÁRBITRO: Sánchez Sánchez (Extremadura). Amonestó a Diego Hernández, Jorge Hernández, Quintana, De la Nava y Cendrós en el Unionistas y a Viti (2), Iván González, Zelu, Hugo Rodríguez y Antonio Martínez en la Cultural. Expulsó a Viti en el minuto 48.

GOLES: 0-1- Hugo Rodríguez (minuto 33).

INCIDENCIAS: Pistas del Helmántico. Casi 2000 espectadores, con cerca de 300 culturalistas.