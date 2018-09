El Urbia Voley Palma vence tres sets a cero al Manacor

El primer partido del Trofeo Ciutat de Palma tuvo un claro vencedor, el Urbia Voley Palma.

Los palmesanos jugaban contra el ConectaBalear Manacor, al que ganó por tres sets a cero.

Marcos Dreyer

Tras el encuentro, el entrenador del Urbia Voley Palma, Marcos Dreyer ha confesado que "las cosas han ido mejor que lo esperaba. Queríamos probar cosas y nos ha ido genial".

Al entrenador del Urbia Voley Palma le ha gustado la actitud de su equipo en las fases finales de los sets aunque también ha admitido que "este equipo tiene margen de mejora y eso me da tranquilidad".

Preguntado por lo mejor y lo peor de su equipo en este amistoso, Dreyer lo tiene claro: "A mí me han gustado mucho los cuatros, porque los receptores son lo mejor que tengo. A Jordi Ramón no puedo tratarlo como un juvenil. Me gustaron los tres así que sigo teniendo un problema".

Jaume Febrer

Por su parte, el entrenador del ConectaBalear Manacor, Jaume Febrer se ha mostrado satisfecho por el esfuerzo de su equipo. "Estamos en fase de preparación para la Superliga. Hemos competido bien cuando nos hemos dado cuenta de que estábamos bien y podíamos jugar con más tranquilidad".

Sin embargo, Febrer también ha confesado "queda mucho trabajo, seguramente somos los que tenemos que trabajar más".

Respecto a las conclusiones que puede sacar de su equipo tras el primer amistoso, Febrer comenta: "Nos sirve de evaluación y examen para ver cómo reaccionan los jugadores a distinto nivel".

El ConectaBalear Manacor se reforzará en los próximos días con un último fichaje, será un receptor extranjero.