UCAM Murcia-Jumilla: derbi de rachas

Nuevo derbi regional. El UCAM Murcia y el Jumilla se retan este domingo (19:00 horas) en La Condomina con dos inercias opuestas. Los universitarios pueden ser líderes si ganan (y no lo hace el Melilla) después de haber encadenado cuatro victorias seguidas. En este tiempo, el equipo de Pontes ha sido incapaz de ganar. Su fútbol, sin embargo, invita a pensar que los vinícolas darán muchas alegrías, pero los errores le están pasando factura.

Ming Yang persigue a Fito Miranda en el Jumilla-Cartagena (Foto: Nicolás Moreno)

Julen Colinas podría debutar con el UCAM Murcia esta temporada, y Galas reaparecer después de lesionarse en las primeras jornadas. Javi Rey es baja confirmada y tienen difícil jugar Germán y Adán Gurdiel. En el Jumilla, el panorama es complicado porque Mario Marín está sancionado y están lesionados Sylvain, Manu Miquel y Óscar Rico. El capitán Ángel Robles, ex del UCAM (como Manolo y Edu Luna), arrastra molestias y será complicado que actúe de inicio. Migue Marín, Afonso Brito, Aaron Simpson, Koyo y Bouba Hanne pueden ser las novedades en un once inicial que cambiaría de forma significativa.

