Podemos: "Se ha pasado de la burbuja cultural a la apatía cultural"

Podemos ha celebrado este sábado el V Foro Camina de Cultura que organiza Podemos RM, en el que ha participado el co-fundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero que ha estado acompañado del portavoz de Unidos Podemos en cultura en el Congreso, Eduardo Maura; el secretario general de Podemos Región de Murcia y Portavoz del Grupo Parlamentario, Óscar Urralburu; y la secretaria de Cultura y Patrimonio de Podemos Región de Murcia, Tania Rojo.

El cofundador de Podemos ha destacado que no es casualidad que "la formación política que está a favor de pelear por la cultura para que no sea vista como una mercancía, de abrir las universidades, abrir las puertas de los museos y de llevar a todos los sectores populares la cultura, es la única que no ha mentido en sus títulos, que no ha falsificado sus tesis y no ha inflado sus currículums".

Monedero también ha querido destacar "la lucha vecinal" por el soterramiento en la víspera de la fiesta que este domingo vivirá las vías a su paso por Murcia, en el 30 aniversario de este movimiento vecinal. "Ha cambiado la imagen que había de Murcia", ha subrayado, al pasarse de hablar "de los casos de corrupción del PP a la gesta de dignidad de todo un pueblo que se ha unido para no consentir".

Así, cree que la fiesta por el soterramiento "es el aniversario de la victoria de un pueblo que no se creyó las mentiras del PP. Murcia ha colocado en la microhistoria de nuestra democracia un jalón muy importante".

Maura, por su parte, ha reivindicado que la cultura y las políticas culturales y patrimoniales "son políticas de toda la ciudadanía. El Artículo 44.1 de la Constitución señala el derecho de todos los ciudadanos al acceso libre a la cultura. Pero sin un sector que es capaz de trabajar sin precariedad, sin una colaboración pública-privada bien regulada es imposible cumplir con ese artículo".

Así, ha puesto de relieve que el Estatuto del Artista de Podemos "no deja de ser una agenda legislativa contra la precariedad, para las personas que trabajan todos los días de la semana para que podamos disfrutar de la cultura en nuestro tiempo libre".

En esa línea, Urralburu ha subrayado la importancia de que los productores de la Región y los artistas les hagan llegar sus preocupaciones y propuestas y debatan sobre música, artes plásticas, artes escénicas, patrimonio, de la gestión de los museos o la política presupuestaria.

"De todo ello vamos a hablar hoy y vamos a recoger la batería de propuestas. También del Estatuto del Artista, un proyecto fundamental de Podemos y clave en el futuro para la promoción artística", ha señalado.

Y es que, en opinión de Podemos la Región de Murcia ha pasado "de la burbuja cultural de Pedro Alberto Cruz a la absoluta apatía cultural, en donde los presupuestos dan solo para mantener el chasis de la administración. No hay política cultural ni de patrimonio".

Por su parte, Tania Rojo ha explicado que este foro es la imagen de la nueva forma de hacer política de Podemos, "basada en la cooperación, en el diálogo y en la participación democrática". "Tenemos que oír a los expertos para que de ahí salgan propuestas de mejora que serán la base de nuestro trabajo político y del programa electoral con el que concurriremos a las Elecciones Autónomicas y Municipales de 2019", ha concluido.