Alberto Garre presenta su candidatura a la presidencia de Somos Región

Alberto Garre ha entregado esta mañana, en la sede del partido, su candidatura a las primarias de Somos Región a la presidenta y al secretario de la Comisión de Investidura, Pilar García Santos y Antonio Susarte. Se convierte así en el primer afiliado de la formación regional en formalizar su candidatura. Mañana, domingo 30 de septiembre, se cierra el plazo para optar a la presidencia del partido, según el calendario aprobado por la Comisión Gestora de Somos Región.

Garre ha mostrado su satisfacción e ilusión por esta nueva etapa que se abre en la política regional. "No cambiaría todo lo que he vivido en la política hasta ahora, que es mucho, por lo que me queda por vivir en la política regional murciana".

Hasta el próximo 7 de octubre se podrán presentar los avales, que tendrán que sumar, al menos, el 5% del total de la militancia para que la Comisión de Investidura pueda proclamar a los candidatos. Al día siguiente y hasta el martes 16 se abre un período de campaña. La elección definitiva del presidente de Somos Región, para los próximos cuatro años, se llevará a cabo en el marco de la Convención Constituyente del Partido el próximo 21 de octubre.