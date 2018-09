El deporte femenino tiene que caminar hacia el profesionalismo

El Centro Cívico Nueva Segovia ha acogido una interesante jornada sobre el deporte en femenino y podría decirse, singular. Singular porque la conclusión de la misma es que no se trata igual en los medios de comunicación al deporte femenino que al masculino, aunque se han dado pasos adelante. Tal vez, además de la raíz educacional, también en la legislación, convenios colectivos, ligas profesionales, sindicatos, y su ausencia, hacen que las reglas del juego no sean las mismas si se compara con el deporte masculino. Esa diferencia es fundamental. Los nuevos aires y el pensamiento en la nueva ley del deporte quizá caminen hacia esos cauces, pero queda mucho por hacer. Y el deporte femenino no puede quedarse en “una moda”

Bajo la coordinación de la presidenta de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Isabel García Sanz, la decimoquinta jornada dentro del Programa de Formación y Actualización Deportiva de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León para 2018 fue inaugurada por la concejala de Deportes de Segovia, Marian Rueda, acompañada de la Jefa de Servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León en Segovia, Ruth Llorente de Andrés.

Así desde diversos puntos de vista se afrontó este tema de la mujer en el deporte. En primer lugar, fue María José López González, abogada especialista en derecho deportivo y en responsabilidad social corporativa, quien abordó el profesionalismo, la visibilidad, los contratos, el trabajo no declarado… A posteriori, la periodista de la Agencia EFE, Natalia Arriaga, disertó sobre la relación de los medios de comunicación con el deporte y la mujer deportista.

En el cierre de la jornada intervinieron Isabel García Sanz, presidenta de la Real Federación de Salvamento y Socorrismo, Ángela Pumariega, oro olímpico en Vela en Londres 2012 y Begoña Fernández, medalla de bronce olímpica en balonmano, que pusieron sobre la mesa sus experiencias como deportistas y federativos de alto nivel coordinadas por la periodista segoviana Isabel Rodrigo. Todas ellas coincidieron en la dificultad para haber llegado a la elite, redoblada por su condición de no profesionales en igualdad de condiciones con el público masculino.