Juncá y Boufal podrían recibir el alta médica mañana, mientras Mohamed busca una fórmula para mejorar el sistema defensivo de su equipo y la manera de encajar menos goles. Esta fórmula no le llevará a introducir tantos defensas en su once. Eso no ha funcionado por lo que el técnico del Celta descarta repetir el planteamiento de Mestalla y la defensa de cinco y buscará otras fórmulas para que su equipo mejore en defensa y poder estar en los puestos de arriba

