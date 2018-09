Antonio Cobo (Opel España): "Están demonizando el diésel y generando un gran problema al consumidor"

Pedir diesel o gasolina 95 va a pasar a la historia. En apenas 15 días cambiarán las clásicas nomenclaturas que conocemos por un nuevo etiquedo que nada se parece al actual. La orden que llega de la Unión Europea responde a que todos los países identifiquen igual a los carburantes. Un cambio que se une al actual debate de cual de los dos contamina más y la apuesta por las energías alternativas

En el VII Encuentro Internacional de Aragón Exterior, celebrada esta semana en Zaragoza se debatió sobre el futuro del automovil y se puso sobre la mesa la demonización que hoy está sufriendo el diésel. El primero en destacarlo fue el director general de Opel España y de PSA Zaragoza, Antonio Cobo que señalaba que "prácticamente no hay ninguna diferencia entre lo que se está exigiendo a un vehículo diésel y uno de gasolina. La gran difrencia en los de gasolina es que emiten entre un 20-25% más de CO2, que son las que perjudican al medioambiente y favorecen el cambio climático".

Ahora se apuesta por otro tipo de energía de ahí que las exigencias para que circulen estos vehículos se endurezcan. Pero, la sorpresa para Cobo es que quien se encarga de regularlo sean los paises que no tienen industria automovilística " y estos son los que imponen las coindiciones para la industria del automóvil".

También lo aseguraba Leonardo Santamaría de BMW que decía que la hoja de ruta de emisiones está fijada según el CO2, pero demonizamos el diésel por el óxido de nitrógeno con lo que el mensaje no es coherente, cuando estamos desterrando el sistema tradicional que menos CO2 emite, con lo que hay algo que no cuadra".

Casi un 46% de la producción total de energía electrica en Aragón el año pasado tuvo su origen en energías renovables Supone un 2% más que en el año 2016. Son datos del Boletín de Coyuntura Energética de Aragón Así, casi un 42% tiene su origen en el gas natural, un 23% en productos petroliferos, un 18% del consumo energético es de renovables y un 17% , de carbón. El Boletín de Coyuntura también recoge que el grado de autoabastecimiento en Aragón ( es decir, de energía renovables y de fuentes como el carbón) es del 26,6%

Reducir las emisiones un 45%

El problema que surge es como vamos a hacer esa transición, tiene que ser de "una forma ordenada, porque sino podríamos tener unas consecuencias que hoy no seríamos capaces de prever".

El ecosistema de la movilidad tiene que acompañar este cambio, así Cobo señalaba que la gente no va a comprar vehículos eléctricos "si no hay infraestructuras, si no hay capacidad de la red eléctrica y modernizaciòn en uso de sistemas eléctricos"