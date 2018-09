Las Palmas cae en un mal partido ante el Sporting (1-0)

Las Palmas obtuvo la primera derrota del campeonato. En un partido donde pocas cosas son salvables, los grancanarios no tuvieron ni fútbol, y por momentos, ni el mismo empuje quesu rival. Después de las tres victorias consecutivas de los amarillos, se esperaba más en la visita al Molinón, pero lo cierto es que tuvieron una de las tardes más grises desde que empezó la temporada.

La UD Las Palmas saltó al terreno de juego con la idea de refrendar su buen momento en la liga. Fue en la fase de estudio del rival, cuando lanzó Maikel Mesa el primer latigazo sobre la portería del Sporting. Las Palmas veía que el equipo local no le llegaba y aprovechó para lanzarse a tener la posesión en campo asturiano. Lo hizo pero sin apenas noticias sobre la portería de Mariño. Sin embargo, por estas cosas que tiene el fútbol, el equipo de Baraja se puso por delante en el marcador con un gol de Álvaro Jiménez en un fallo defensivo de la UD. El gol fue totalmente inmerecido, pero sirvió para desquiciar a los grancanario en la primera parte. A partir de ahí en los últimos quince minutos del primer tiempo, Las Palmas desapareció.

En la segunda parte no mejoró el guión. Los amarillos no se hacían con el dominio del encuentro. El Sporting buscaba al contragolpe las espaldas de los defensores. Jiménez realizó el primer cambio y sacó a Mir por Galarreta. No cambió el decorado. Al contrario, pudo empeorar. En el minuto 59 el árbitro se inventó un penalti de Alvaro Lemos sobre Carmona. Afortunadamente el Sporting falló la pena máxima. A reglón seguido entraron Sacko y Pekhart, pero no contribuyeron a nada.

Ficha técnica:

Real Sporting de Gijón: Mariño; Molinero, Álex Pérez, Peybernes, Canella; Cofie, André Sousa; Álvaro Jiménez, Lod (Hernán, 85'), Carmona (Nacho Méndez, 73'); y Djurdjevic (Blackman, 68').

UD Las Palmas: Raúl Fernández; Lemos, David García, Cala, Dani Castellano; Timor, Maikel, Ruiz de Galarreta (Rafa Mir, 57'); Tana (Pekhart, 69'), Blum (Sacko, 64') y Rubén Castro.

Goles: 1-0.- (30'): Álvaro Jiménez.

Árbitro: Arcediano Monescillo (C. Manchego). Amonestó a Carmona (30') por parte del Sporting y a Timor (5'), Blum (31'), Ruiz de Galarreta (42'), Lemos (59') y Cala (86') por parte de la UD Las Palmas.

Incidencias: El Molinón-Enrique Castro Quini, ante 20.576 espectadores.