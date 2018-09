Abel Caballero: "BNG y En Marea se han aliado con Feijoo para que el parlamento sea la oposición del alcalde de Vigo"

En una entrevista en la Ser, el alcalde de Vigo llama la atención sobre la alianza sellada en el parlamento gallego que ha permitido la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de O’Marisquiño.

“Ha pasado una cosa de enorme gravedad política”, afirma Abel Caballero, “En Marea y BNG, pretendidamente de izquierdas, se han aliado con la derecha dura de Feijoo para hacer que el parlamento de Galicia sea la oposición del alcalde de Vigo”.

La xunta es la causante de la situación de povisa El preconcurso de acreedores presentado por Povisa “es una cuestión de la máxima importancia, un tema central”. Recuerda Abel Caballero que cuando se selló el último concierto, los responsables del hospital ya avisaron de que la cuantía económica era insuficiente. Por eso, “la causante de esta situación es la Xunta de Galicia” que tiene que resolver, a su entender, “a favor de Povisa”.

Según el regidor, todos ellos sufrieron un batacazo en las pasadas elecciones municipales en las que sumaron 10 concejales, frente a los 17 del PSOE y por eso, tratan de trasladar el ruido político al parlamento. Caballero no teme las consecuencias de esa comisión de investigación porque nadie cree que “lo que digan o decidan sobre el alcalde de Vigo tenga algún valor”.

Preguntado sobre si comparecerá en esa comisión, replica que no ha recibido ninguna petición. En ese sentido cree que la investigación judicial arrojará luz sobre las responsabilidades de lo ocurrido. “Quién debe asumir las responsabilidades, lo dirá la jueza”, afirma Caballero, dejando claro que, sobre el papel, lo que se hundió fue un muelle del puerto de Vigo, y no una calle como deslizó en la Ser el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.

Caballero resta importancia a la remodelación de gobierno que Núñez Feijoo ha ejecutado esta semana. “Que cambie el gobierno no me produce ninguna curiosidad”. Argumenta que desde la Xunta, Feijoo desdeña continuamente a la ciudad de Vigo y por eso, no tiene importancia lo que ocurra en el seno del ejecutivo autonómico.

Investigación sobre la relación entre Marcial Dorado y Feijoo

El alcalde de Vigo insta a los grupos parlamentarios a que investiguen la desaparición de documentos de la época en la que el presidente de la Xunta mantenía una relación de amistad con el narcotraficante Marcial Dorado. Para ello, un concejal de su grupo ha remitido una carta a los portavoces en el Pazo do Horreo. Ya tienen la respuesta del grupo socialista que se ha comprometido a pulsar la opinión del resto de los grupos porque, en solitario, poco puede hacer.

“Alguien debería investigar qué pasó con los documentos que ligaban al Insalud que presidía Feijoo con el narcotraficante Marcial Dorado y que desaparecieron de un instituto de FP de Vigo”, afirma Abel Caballero quien, irónicamente, sostiene que podría haber opciones “ahora que el PP parece que acepta las comisiones de investigación”.

El PSdeG está encontrando la senda

Abel Caballero defiende a Pedro Sánchez de quien dice que “está tomando decisiones de gobierno extraordinarias”. Pone como ejemplo la actualización de las pensiones con el IPC, algo de lo que no quieren hablar en el PP, partido que ha optado por acosar al gobierno central sin darse cuenta de que la ciudadanía no echa de menos a Mariano Rajoy.

Sobre su propia formación política, el PSdeG, cree que “está encontrando la senda”. Del secretario general, Gonzalo Caballero, “mi sobrino”, afirma que “es un político de mucha talla, que está sabiendo enfocar al PSOE”. Sobre sus propias expectativas electorales en Vigo se muestra seguro de que “vamos a subir”.