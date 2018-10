Se repite la historia

Partido de ida y vuelta, que comenzó dominando el Compostela en el césped y el marcador pero con un rival que no se arredró en ningún momento y logró aprovechar su oportunidad para llevarse por segunda vez consecutiva el triunfo en su visita al Estadio de San Lázaro, tal cual hiciera la pasada campaña. Los de Jose Filgueira, no desaprovecharon la oportunidad que les brindó el penalti errado por Alex Ares, y en la siguiente jugada, asestaron una fría puñalada a los blanquiazules que ya no se repondría.

Abrió el marcador Brais Abelenda a los diez minutos, igualó el marcador Rubén Rivera inaugurando su cuenta en el veinticinco, adelantaría de nuevo a los compostelanista Marcos Remeseiro en el veitinueve y volvió la igualadad antes del descanso, en el minutos treinta y seis, Cañi puso los patitos en el electrónico de San Lázaro.

Con una segunda mitad más trabada y con una discutible actuación arbitral, (se pidió la expulsión de Borja Facal, que amagó el colegiado), la posesión no le sirvió al Compos más que para llegar, pero sin pegada. El Bergantiños, tirando de veteranía, resistió y esperó su oportunidad. Se le abrieron los cielos con el penalti que Álex Ares envió por encima del larguero, y en la siguiente jugada, en balón bien colocado al hueco, Rubén Rivera tiró del manual del buen delantero para atrapar el tesoro.

Le faltó instinto asesino al Compos y lo pagó. Con la derrota, y el liderato.

FICHA TÉCNICA:

2- SD Compostela: Lorenzo; Saro, Álvaro Casas, David Uña, Naveira; Mon (Ube, m.84), Marcos Remeseiro (Aythami, m.67); Álex Ares, Santi, Miki (Josiño, m.84); y Brais Abelenda.

3- Bergantiños FC: Cristopher; Borja Facal, Caridad, Baleato (Marcos, m.46), Aarón; Granada, Diego; Cano (Toni, m.67), Jorge Sáez (Ekedi, m.70), Cañi; y Rivera.

Goles: 1-0: Brais Abelenda, min.10; 1-1: Rivera, min.25; 2-1: Marcos Remeseiro, min.29; 2-2: Cañi, min.36; 2-3: Rivera, min.76

Árbitro: Extremadura Hernández, colegio vigués. Amonestó a David Uña, por los locales; y a Cano, Borja Facal, Granada y Diego, por los visitantes.

Incidencias: Partido de la sexta jornada de liga del Grupo 1 de la Tercera División disputado en el Estadio de San Lázaro ante 1300 espectadores.