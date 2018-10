"Hemos perdido en las áreas, en las dos"

Pepe Masegosa encajó con deportividad la derrota de su equipo ante La Lebrijana. Contrariado eso sí, comparecía ante los periodistas al término del partido, en el que los azulinos fueron víctima de sus propios errores.

El técnico del Xerez DFC considera clave el primer gol que recibe tan pronto su equipo, “ese tanto nos mata, el segundo nos mata y ya con el tercero no hay partido. Es una derrota en un campo complicado, hay que seguir, nos ha penalizado mucho el balón parado y no hemos sabido capaces de encontrar definición dentro de las áreas, no hemos sido decisivos. Ellos haciendo muy poco se han puesto dos a cero y no hemos sido capaces de hincarle el diente”.

A pesar de que el control del juego lo tuvo su equipo, las ocasiones no terminaron de concretarse con acierto. Según Masegosa "todos los partidos son distintos, ni siquiera en Chapín. Los partidos hay que jugarlos, vivirlos durante la semana porque esto es un aprendizaje. Nosotros hemos encontrado una idea de juego, nos ha ido bien, pero hoy nos hemos encontrados con unas carencias en el área rival y una deficiencia en la defensa del balón parado".

En cuanto a la contundencia del resultado, el técnico sevillano comentaba que "me parece un resultado abultado. De hecho, es la derrota más abultada que he sufrido desde que soy entrenador del Xerez DFC, pero esto es el fútbol".