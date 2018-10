"Cuando los árbitros se saltan el reglamento y entran en incoherencias es muy difícil ganar"

Juan Pedro Ramos comparecía ante los periodistas al término del partido ante el Ceuta, contrariado por el empate final, después de haber tuteado a “uno de los mejores equipos de la categoría”.

Para el técnico jerezano, el encuentro resultó “muy igualado, con mucho respeto entre los dos equipos. Nosotros no hemos dejado que el Ceuta practicara su fútbol, tuvieron mala suerte con la lesión de Chico al principio, pero tienen una gran plantilla y hemos sabido neutralizarlos. Marcamos antes de llegar al descanso y en la segunda parte lo hemos hecho muy bien hasta la expulsión de Benítez. Si el árbitro pita lo que sucede, que es la segunda cartulina para el jugador del Ceuta, otro gallo hubiese cantado. Hay un error del colegiado y a partir de ahí nos salimos del partido”, lamenta el entrenador.

Sobre los graves errores del árbitro, muy desafortunado en el tramo final del encuentro, explica que “su labor es muy difícil, todos se pueden equivocar, pero lo que no entiendo es que pites algo que no has podido ver. Otra cosa es que no lo veas porque el asistente esté mal colocado…. luego hay un penalti inexistente, podíamos incluso haber perdido, pero sumar de uno en uno nos penaliza mucho. Cuando los colegiados se saltan el reglamento y entran en incoherencias es difícil, han tenido una mala tarde”.

El Pirata sabe que los resultados no están acompañando, pero se muestra tranquilo, “porque todo está muy igualado, pero no podemos empezar a descolgarnos porque el Xerez CD le rodea estas cosas raras que pasan, por eso debemos tener un colchón de puntos, para cuando vengan las vacas flacas, pero quedan muchos partidos y hay que estar tranquilos, yo lo estoy porque el equipo compite muy bien, lo que pasa es que si te metes abajo luego es muy difícil remontar”.