El Alcalde da a conocer las cifras, comparativas, del gasto en festejos

El Pleno Ordinario aprueba todos los puntos incluidos en el orden del día, todos aprobados por unanimidad, salvo el primero, ‘Modificación de Créditos del Presupuesto Municipal’, que va a permitir una subvención a la Asociación Mágina Animal y el pago a funcionarios, trabajadores personal temporal municipales, este punto salía adelante con los votos a favor de los grupos Popular, Andalucista y Socialista y la abstención del Izquierda Unida.

En cualquier caso el momento más significativo de la sesión se producía en el apartado de ruegos y preguntas, ante comentarios en tono despectivo y con sonrisas irónicas, tanto de concejalas y concejal del grupo de IU, e incluso de una destacada militante entre el público asistente, todo ello porque era la concejala socialista Juani Vilchez, la que preguntaba al alcalde sobre los gastos en las ferias y fiestas.

El alcalde, José Luis Hidalgo, detallaba, de forma pormenorizada, las cifras totales, gastos, ingresos y saldos no solo de los festejos de los dos últimos años, 2.016 y 2.017, que ya están liquidados, administrativamente, también los comparaba con las de los años 2.008/09 y 10, “…Nosotros, este año, aproximadamente se va a gastar lo mismo que el año pasado, los créditos iniciales son, prácticamente, los mismos, no podemos decir el resultado final porque tenemos que esperar a liquidar el presupuesto del año, los datos de este año, exactos, los sabremos en torno al mes de marzo o abril del año próximo… La partida de Festejos no es solo la feria, es todo el año… Tiene dos componentes, lo que gastamos inicialmente y lo que se ingresa en concepto de entradas… Lo que nos cuesta es la diferencia entre gastos y lo que se recoge:

Año 2.017

Gastos…. 213.392,51 €,

Ingresos. 72.938,00 €,

COSTE…… 140.455.51 €.

Año 2.016

Gastos…. 184.235,18 €,

Ingresos. 61.092,26 €,

COSTE…… 123.142,92 €.

Vamos a remontarnos atrás, para hacer la comparativa y saber si es mucho, si es poco, tenemos que compararlo con algo, lo vamos a comparar con los últimos años de gobierno de Izquierda Unida y Partido Popular. La lógica, en primer lugar, diría que nosotros nos gastamos más, que pasan los años, se hacen muchísimas más actividades…

Año 2.008

Gastos…… 246.449,77 €,

Ingresos… 48.953,01 €,

COSTE…….. 197.496,76 €.

Año 2.009

Gastos…… 253.928,82 €,

Ingresos… 46.490,00 €,

COSTE…….. 207.438,87 €.

Año 2.010

Gastos…… 232.429,38 €,

Ingresos… 34.451,16 €,

COSTE…….. 197.978,22 €.

En definitiva, podemos ver que, ocho años después, gastamos mucho menos y, con las entradas más baratas en los conciertos, recaudamos e ingresamos mucho más, prácticamente el doble, hay una explicación, es que va mucha más gente, pero también hay otra, es que todos pagamos… Como pueden ver ustedes, diez años después de 2.008, la diferencia es que gastamos sesenta mil euros menos, al año, de lo que gastaba Izquierda Unida y Partido Popular. Y que tenemos muchísimas y mejores fiestas… Con más gastamos muchísimo menos… Y eso, ¿Cómo se hace?, como lo hacemos todo, mirando por el primer y último euro, de nuestros vecinos…”.

Orden del día

El primer punto en el orden del día era el único que no alcanzaba la unanimidad, solo votaban a favor PP, PA y PSOE, Izquierda Unida se abstenía, no apoyaba, a pesar de que la ‘Modificación de Créditos del Presupuesto Municipal’, la nº 27, va a permitir una subvención de 4.000 € para la Asociación ‘Magina Animal’ y el pago, a los trabajadores, de la subida, del 1’5%, aprobada por el Gobierno.

La portavoz de IU, Juana Cazorla, justificaba su pronunciamiento, “…Entendíamos que la partida de personal viene reflejada en los presupuestos, no entendíamos si es que esto eran horas extras, se nos explicó que era la paga extra de los funcionarios. Además nos preocupaba que se quitará de la partida de ‘Atenciones Benéficas y Asistenciales’ cuatro mil euros, aunque se les daba a la protectora, que por supuesto estamos totalmente de acuerdo. Una vez que ha sido aclarado el asunto, nosotros nos vamos a abstener, era una aclaración para que algunos medios no manipularan y dijeran que nosotros estamos en contra de pagar a los funcionarios, estamos de acuerdo, de acuerdo también la utilización, pero nos abstenemos en este punto.”

Por su parte el alcalde, explicaba el procedimiento, “… Nosotros en la consignación inicial ya preveíamos las cuantías que anualmente le vamos inyectando a ‘Mágina Animal’ para que puedan desarrollar el importantísimo trabajo que desarrollan… Simplemente lo que hacemos es, a instancias del interventor, cambiarle el nombre, lo pasamos a una partida presupuestaria que es para colaboración con el Refugio Animal… De todas formas señora Cazorla a mí no me impresiona lo más mínimo que ustedes no apoyen un expediente de modificaciones de crédito, que es para pagarle a los trabajadores, la subida del 1’5% que se ha aprobado por parte del Gobierno, y no me extraña tampoco que no apoye usted que le demos cuatro mil euros a ‘Mágina Animal’, si no apoyaron ustedes el mismo expediente para darle ese dinero a Cáritas… Ustedes pueden decir lo que quieran, pero un expediente de modificaciones de crédito, uno o lo vota o no lo vota, porque si todos nos abstuviéramos, como ustedes, no se aprobaría. Aprobado este expediente de modificaciones de crédito, sin el apoyo de Izquierda Unida…”.

A continuación, se aprobaba, por unanimidad, la adhesión a la ‘Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el objetivo de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriben entre la FEMP y las empresas adjudicatarias de los mismos.

Programa de Desarrollo Rural 2.014-2.020

En el punto siguiente se aprobaba el compromiso de financiación, por parte del Ayuntamiento de Jódar, hasta la recepción de la ayuda, dentro de las ‘Estrategias del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2.014-2.020’, por el importe de 121.000 €uros, para ‘Actuación de restauración ambiental y paisajística del Pilar de la Dehesa y zonas degradadas adyacentes del Barranco de la Arena’. La portavoz de Izquierda Unida argumentaba, “En la comisión nos abstuvimos… ahora vamos a decir que si. Porque ya era hora, casi después de ocho años, en donde ustedes han hecho dejación, totalmente, de ese paraje, es más, han contribuido a que vaya deteriorándose, día a día, no solo no han apostado nada por una estructura que hay allí que es el tema de la Residencia de Ancianos, sino que pusieron un elemento que entorpecía (supuestamente Helipuerto para emergencias Sanitarias, al que así se han referido en varias ocasiones, aunque en esta ocasión no lo mencionaba expresamente)… Después de ocho años, baño de multitud, política de gestos, algo tenía que hacer el Partido Socialista… Dados los desperfectos, que hay allí, yo no sé si va a llegar para mucho, estos 121.000 euros, algo es algo, no nos vamos a oponer a que así se arregle, porque entendemos que es necesario, porque es una cosa emblemática… Ahora lo que hay es un vertedero de basura… Los culpables de la situación que hay, ahora mismo, en ese paraje la tiene el Partido Socialista, que lleva gobernando más de ochos años, va a ser casi ochos años, dentro de nada.”

A lo que el alcalde respondía, “…Ser trata de una subvención de fondos FEDER, de fondos europeos, que se gestionan a través de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, que estaba previsto en el marco 2.014-2.020, pero esos fondos europeos llegan tarde, estamos en 2.018… Nosotros estábamos esperando esto. Esta zona creíamos necesario actuar en ella, el lavadero, prácticamente, se rehace por completo, con un techo nuevo, los laterales van abiertos, para que la gente pueda acceder, también se va a actuar en la zona ajardinada, también en el ‘Barranco de la Arena’… Nosotros cuando comenzamos a gobernar, aquello estaba destrozado, con lumbres hechas en el interior, era todo un mal de cristales de vidrio, lo mismo eso que otros muchísimo parajes, además es que tenemos las fotografías… Claro si estábamos esperando estos fondos europeos, no era lógico que nos gastáramos dinero del pueblo, estábamos dinero que nos viene de fuera… Es verdad que, como esta, quedan asignaturas pendientes, por supuestos que las hay… lo mismo si ustedes no se hubieran llevado hasta el dinero de la recaudación del autobús, podríamos haber hecho más todavía, si ustedes no hubieran gastado quinientos mil euros, de PER, en un edificio, allí en el Pilar de la Dehesa, que ni lo quiere el pueblo, por la ubicación, ni cumple ninguna normativa, y aquello esta para meterla la pala, lo mismo si no hubieran dejado tantas trampas y haber hecho tantas trampas y no hubieran cometido tantos desmanes, por supuestos que podríamos haber arreglado más calles y hacer otras muchísimas cosas, pero es que nosotros no solo heredamos un pueblo destrozado, que fue lo que dejaron ustedes, sino un ayuntamiento arruinado…”.

Modificación Reglamento de Honores y Distinciones

La modificación, explicaba el alcalde, “… Le incorporamos un nuevo punto, que es el reconocimiento de la entrega de la Bandera de Jódar… A raíz que el próximo 27 de febrero se cumple el centenario de la proclamación de Jódar como ciudad, y una de las cuestiones que queremos llevar a cabo ese día es un reconocimiento a asociaciones, colectivos que de alguna manera han contribuido, en la historia reciente de Jódar, a su construcción como ciudad, de convivencia y ejemplar, como lo es hoy… Lo queremos hacer mediante la entrega de la Bandera de Jódar, y no queremos hacerlo como se hacía antes, que iban por la calle y le entregaban a uno el Escudo… Queremos hacerlo como hay que hacerlo, con un reglamento y con ordenación a través del Pleno…”.

Esta propuesta también alcanzaba el consenso y la unanimidad de todos los grupos, aunque el portavoz del grupo andalucista mostraba su excepticismo, “… Es muy difícil contentar a todo el mundo, hay que tener especial cuidado, con colectivos y asociaciones, hasta equis punto, en el sentido de trabajar con ellos y demás, pero sin intentar politizar y sin intentar ir más allá, porque eso lo que trae es consecuencias negativas, pero para la institución en sí…”.

Ruegos y Preguntas

En este apartado fue solo la portavoz de Izquierda Unida la que, durante casi diez minutos, planteaba diferentes cuestiones:

- Sobre las obras, de una empresa privada, de instalación del gas en el municipio, “¿Qué licencia de obras? Económicamente, si eso repercute, además de romper calles… Los vecinos de Jódar no tienen ni idea de lo que les va a costar, si hay cuota fija, ¿Quién va a poder ponerla en sus casas?, ¿Repercute también el empleo a los vecinos de Jódar?, ¿Ustedes ven a muchos vecinos de Jódar trabajando?, ¿Cómo se ha ofertado eso?, La empresa privada viene aquí, el ayuntamiento no tiene nada que ver, vemos a los mismos trabajadores… pero si que es cierto, que clama al cielo, los que siempre están trabajando, y quién abre zanjas, y nosotros no vamos a dar nombres porque todo el mundo lo sabe perfectamente, lo que está ahí… Hay gente que se esta preocupando por el tipo de zanja y la instalación que se está haciendo… ¿Eso tiene las garantías?, Es suficiente esa estructura que están haciendo, de zanjilla, poner un tubo, la gente está muy preocupada, con el tema de los escapes…”.

- Las calles, “…Realmente ¿El alcalde de Jódar se pasea por la calles?, ¡Usted vive aquí?...” aclaraba, “Si pero yo estoy todos los días aquí, no tiene que ver el empadronamiento…”.

- Los colegios, “… retraso ¿Usted ha visitado los colegios de Jódar?, En las instalaciones de como están los colegios, ¿Ustedes las han visto?, ¿En que situación están nuestros niños?...

A instancias del alcalde, para concretar los ruegos y preguntas, que incluso la llego a apercibir, llegaba a afirmar que se trataban de tres cuestiones, para a continuación, hacer mención a un artículo de esta redacción, sobre una sesión anterior, en la que el grupo de Izquierda Unida, no votaba a favor de una modificación de crédito, para asignar sendas subvenciones a los dos grupos locales de Cáritas, y proseguir, “… En el pleno anterior, a nuestro concejal y portavoz en ese caso, en ausencia de la portavoz que soy yo, vino siete u ocho minutos tarde y ustedes lo sancionaron, con que el pleno no lo podía cobrar porque llegó tarde… Y no me trate usted por tonta porque ya estoy cansada de esa actitud y le pido respeto, y le ruego respeto, porque no le vamos a tolerar más salidas de tono, en ese sentido…”.

El alcalde respondía a las diferentes cuestiones, sobre las obras para la instalación del gas, “…Tienen una licencia de obras, como cualquier ciudadano que haga una obra en su casa… Quiero recordar que esta en torno a los 21.000 euros, aproximadamente… Un ayuntamiento puede hacer una calle nueva, recién hecha, y que un vecino tenga que hacer una acometida eléctrica subterránea y tiene todo el derecho del mundo a levantarla al día siguiente… Eso es así, y si no lo conoce usted, está demostrando el poquísimo conocimiento que tiene de como funciona un ayuntamiento… El arquitecto municipal se encarga de supervisar que las obras se hagan con arreglo al proyecto, eso no lo hace el alcalde… Sobre el empleo, primero dice ¿Dondé están los trabajadores de Jódar?, después dice que siempre son los mismo… a una empresa privada que viene de fuera y ha contratado a gente de Jódar, nosotros no le podemos decir quién tiene que trabajar. Nosotros no podemos decirle, por poner un ejemplo, al Sr. Ruiz (portavoz del PP), en su empresa, cuando coge la aceituna, quién tiene que trabajar… con esa empresa privada, lo mismo… Y sobre las fugas, van a vivir toda la vida de los mismo, del miedo, de la alarma social… Es una obra que está causando molestias, claro que si, y a nosotros como ayuntamiento… pero es una obra de una empresa que cumple con el reglamento, y la solicita y no te puedes negar… Sin lugar a dudas, tener el gas natural es una inversión de futuro, que a este pueblo no le está costando nada… Si la empresa lo está haciendo, será porque le interesa… Sobre la situación de los colegios, en unos días van a comenzar unas obras de emergencia en el Colegio Antonio Machado, con una inversión de 48.000 €uros… ¿Qué tiene que ver el mantenimiento de los colegios ahora, con lo que hacían ustedes, que no hacían nada?. El profesorado, las direcciones están contentos con el mantenimiento que se hace por parte del Ayuntamiento, pero igualmente cierto es que en estos últimos años de crisis, por parte de la Junta, que eso si son ya competencias de la Junta, no se han hecho, no aquí en Jódar, en muchísimos sitios, las inversiones que son necesarias, claro que si, pero eso tendría que decírselo usted al PP, que ha sido el que ha estado en el Gobierno Central y asfixiando a la Junta de Andalucía…”.