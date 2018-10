El Real Murcia pisa playoff en El Ejido

El Real Murcia continúa creciendo. Ganó en El Ejido (0-2) en un partido que controló y del que pudo salir con una goleada a favor. De nuevo, gran cantidad de ocasiones, y esta vez los de Manolo Herrero vieron puerta por medio de Dani Aquino (de penalti) y Manel en el tramo final. Con este triunfo, el Real Murcia se asoma al playoff y se mantiene invicto. En Santo Domingo, los celestes llevaban dos victorias en dos partidos, hasta que se encontraron con el conjunto grana.

Mackay, que se mostró muy seguro, abortaba una jugada de Antonio Pino y en el 20' Emilio Cubo, de forma absurda en la esquina del área y de espaldas a portería, derribaba a Héber Pena. Penalti que anotaría Dani Aquino y que espolearía a los granas. Tanto que a continuación llegarían ocasiones claras antes del descanso para Alfaro y Curto, con sendos remates altos ante Aulestia.

Continuó el dominio grana tras el descanso. Curto se topaba con un acertado meta local y tras los primeros cambios el guion no cambiaba. Alfaro veía como Aulestia sacaba otro chut y en los últimos minutos una internada de José Ruiz no encontraba el remate de Manel. El catalán vería puerta en el 82', tras una asistencia de Alfaro para el 0-2 decisivo. Después, Mackay evitaba el gol local con un libre directo y un saque de esquina posterior. En el último suspiro, Miñano se quedaba sólo ante Aulestia, pero disparaba sin fe. Victoria del Real Murcia, que continúa escalando y que aún no conoce la derrota.

FICHA TÉCNICA:

El Ejido 2012: Aulestia; Emilio Cubo, Álex Sánchez, Molo, Fermín (Samu Corral 57'); Gabri (Javilillo 65'), Jordan Sebban; Jesús Rubio, Carralero (Vicente 80'), Tomás; y Antonio Pino.

Real Murcia: Mackay; José Ruiz, Hugo Álvarez, Charlie Dean, Nahuel; Jesús Alfaro (Julio Delgado 91'), Maestre, Corredera, Héber Pena (Miñano 73'); Dani Aquino y Víctor Curto (Manel 77').

Goles: 0-1 (21') Aquino, de penalti. 0-2 (82') Manel, tras asistencia de Alfaro.

Árbitro: Garcelán Docio, valenciano. Amonestó a Molo (52'), Maestre (58'), Aquino (68'), Antonio Pino (73'), Emilio Cubo (76'), Vicente (80') y Miñano (85').

Estadio: Santo Domingo. 1603 espectadores

