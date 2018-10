Osasuna no pasa del empate a 0 ante el Numancia

El Sadar vivió el partido más discreto de lo que llevamos de temporada de los rojillos en casa. Osasuna puso ganas pero careció de juego y también de ocasiones, ya que las más claras sobre todo antes del descanso, las tuvo el Numancia. El portero Rubén Martínez se erigió en protagonista al detener un penalti, que él mismo había cometido, corrigiendo su error y desbaratar un par de llegadas con peligro del equipo soriano. Y es que Osasuna pasó de unos prometedores 15 primeros minutos, con llegadas de peligro presionando arriba y acechando la meta del Numancia para acabar pidiendo la hora al árbitro antes del descanso. Quizá lo mejor al descanso pese al empate a 0 era el resultado.

Con el susto en el cuerpo acabó Osasuna la primera parte y con la ilusión en el inicio de la segunda parte de repetir lo sucedido una semana antes ante el Sporting. Sin embargo, estaba claro que los rojillos ante el Numancia no estaban finos. Hay que reconocer que defensivamente, aunque continuaron los nervios en la zaga, no sufrió como en la primera parte pero tampoco fue capaz de generar ocasiones para ganar el partido. Solo en el tramo final, recordando a lo vivido en la copa ante el Reus, el equipo tocó a arrebato. Con toda la artillería pesada ya en el campo con la entrada de jugones como Fran Mérida y Roberto Torres y del relevo en el 9 con la entrada de Xisco, Osasuna buscó la victoria. Primero a balón parado con Torres en un lanzamiento de falta directa obligando al portero numantino Juan Carlos a la parada de la tarde. Después con Oier a balón parado acariciando el gol de córner marca de la casa al primer palo que salió rozando el larguero. Y la última para Xisco con la ansiedad que arrastran los "nueves" rojillos todavía sin ver puerta, rematando demasiado forzado un balón para el que Rubén García de cara llegaba en mejor posición.

Al final un punto en el Sadar que no saca de pobre a Osasuna en este inicio de temporada con déficit de puntos pero que no puede ocultar que el verdadero problema reside a domicilio. De momento en casa 8 puntos de 12 posibles con victorias ante Almería y Sporting y empates ante Elche y Numancia. Otro gallo canta lejos del Sadar con 0 puntos de 9 posibles tras las derrotas en Mallorca, Granada y Tarragona. No queda otra que remediar el déficit de puntos como visitantes en la próxima cita y no es otra que la visita a la Romareda ante el Zaragoza. Eso sí, tendremos que esperar porque será el partido que cierre la jornada el próximo lunes.