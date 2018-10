Loren mete al Betis entre los mejores

El Betis consiguió una victoria merecida, apretada y sufrida, gracias a un gol del delantero mejor relacionado con la suerte suprema, Loren solucionó, en el minuto 88, los problemas que había tenido el equipo para ver portería. El tanto del canterano firma un arranque magnífico del campeonato. El Betis se sitúa quinto, con doce puntos, empatado con el Atlético de Madrid, a un punto del Sevilla y a dos del líder. Con buenos resultados, los debates desaparecen o se enfrían.

La victoria fue justa. El Betis fue muy superior en todos los aspectos al Leganés. Éso era lo esperado, pero, además, se encontró a un equipo absolutamente encerrado, que renunció al ataque durante todo el encuentro. Y lo pagó.

A pesar de los muchos cambios que realizó Setién, la esencia del juego no cambió. El Betis mantuvo una posesión insultante, aunque, en la primera mitad, desesperante. Joaquín pudo marcar en el último minuto de este periodo, pero Cuéllar, con un paradón, lo evitó.

Setién y los suyos entendieron que la intensidad era necesaria para batir al Leganés. La utilizó para encerrar aún más a su rival, aunque, hasta que no apareció el desborde y la verticalidad, no llegó el gol. Así, con Joaquín en la banda, estuvo a punto de marcar Loren, minutos antes de la excelente jugada en la que intervinieron Lo Celso -pase magistral-, Tello -perfecta asistencia- y Loren.Hasta en la victoria, Setién toma decisiones extrañas. La ausencia de Loren, goleador en Girona, en el once inicial no tiene una explicación logica.

Sin embargo, al margen de la idoneidad del sistema, de la fórmula de juego o la alineación de determinados jugadores, los doce puntos en 7 jornadas y el hecho de que el Betis no conozca la derrota desde la primera jornada, da la razón al entrenador que toma las decisiones. La opinión es libre, pero los números son incontestables.

Ficha técnica:

Real Betis: Joel Robles; Barragán (William Carvalho, minuto 80), Mandi, Javi García, Bartra, Tello; Lo Celso, Canales (Sanabria, minuto 74), Boudebouz, Joaquín; Sergio León (Loren, minuto 83).

CD Leganés (0): Cuéllar; Juanfran, Bustinza, Raúl Cámara, Jonathan Silva; Rodrigo Tarín, Rubén Pérez, Gumbau, Óscar (Mikel Vesga, minuto 55); El Zhar (Sabin Merino, minuto 55) y En Nesyri (Carrillo, minuto 77).

Gol: 1-0, minuto 88: Loren.

Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Amarillas para En Nesyri, Bustinza, Cuéllar y Rubén Pérez.