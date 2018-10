El Real Valladolid sigue en su progresión ascendente, sumando tres puntos muy importantes en el estadio de La Cerámica de Villarreal, ganando 0-1 con gol de Leo Suárez, y completando una semana casi de ensueño, ya que ha sumado siete puntos de los nueve posibles.

En el partido comenzó el Valladolid aguantando la iniciativa del 'submarino amarillo', sin sufrir en exceso y dejando pasar los minutos hasta ir poco a poco llegando a la zona de ataque, hasta fabricar dos ocasiones, una de Cop y la otra de Suárez, que calmaron un poco los ánimos del Villarreal, aunque quedaba el sprint final y los de Calleja tuvieron en las botas de Gerard Moreno un disparo al palo en la ocasión más clara de la primera mitad.

Tras el descanso llegaba el gol del Valladolid; Leo Suárez enganchaba un buen disparo desde dentro del área y batía a Sergio Asenjo en el minuto 52 para poner el el 0-1 que sería definitivo, aunque quedaba mucho sufrimiento por delante, VAR incluido.

El Valladolid quiso guardar la ventaja y el Villarreal metió todo lo que tenía en el campo, pero careció de ideas; el signo del partido pudo cambiar en el minuto 83, cuando Iglesias Villanueva tuvo que ir a consultar el VAR y tomar la decisión de pitar penalti, ya que los árbitros que estaban manejando las pantallas no acababan de definirse. Las manos de Kiko Olivas fueron sancionadas y Gerard Moreno lanzó la pena máxima para que Masip agigantara su figura y consiguiera detener con los pies para que el marcador no cambiara. Definitivamente el Valladolid no tiene ninguna suerte con el tema VAR, ya que minutos después vio como le anulaban un gol de Nacho por fuera de juego, en una jugada realmente ajustado. Al final el Valladolid soportó el asedio amarillo y se llevó los puntos que le sitúan con 9 en la tabla en la zona media alta de la clasificación.