El arranque más goleador de Aspas

Iago Aspas ha arrancado con fuerza su carrera hacia su tercer trofeo Zarra como máximo goleador nacional: cinco goles en seis jornadas, una cifra que nunca había alcanzado a estas alturas de campeonato y que le vale para entrar en la lucha por el Pichichi, en la que sólo le supera el sevillista André Silva, con seis tantos, y en la que empata con Messi y Stuani.

En su debut en Primera, Iago logró marcar dos goles a estas alturas; uno en la jornada 3 y otro en la 6. El equipo regresaba a la máxima categoría y el principio de temporada costaba, igual que lo haría el resto del año, y se quedaba en la sexta jornada como 14 clasificado con dos victorias y cuatro derrotas.

Después de mantener al equipo en Primera, Aspas probó suerte en la Premier, en el Liverpool, y regresó a España una temporada después al Sevilla. Dos años en los que su productividad en la liga regular sufrió debido a la escasa continuidad de la que dispuso en ambos equipos. Pero la vuelta a su casa le sentó como nunca. Esa temporada, la 2015/2016 empezó como nunca hasta ahora, con cuatro goles en seis jornadas, con doblete al Barcelona incluido. Un año en el que logró 14 goles con el 9 a la espalda, ya que “su” '10' era propiedad de Nolito. Los tantos de Aspas sirvieron al Celta para estar cuarto con cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota.

Las dos siguientes temporadas, los comienzos de temporada no fueron los mejores para Iago. La 2016/2017 sólo consiguió un gol, en la jornada 5. Fue ante el Sporting y de penalti, en un año en el que terminó con 19 goles. Y la pasada temporada, Aspas no logró marcar hasta la jornada 8. Eso sí, se estrenó a lo grande con un hat trick ante Las Palmas en la goleada 2-5 del Celta. Igual que en la temporada anterior, el espeso arranque no arruinó sus números finales, ya que firmó 22 goles y logró el trofeo Zarra por segunda vez consecutiva.

Este año, los cinco goles de Aspas no sólo significan su mejor arranque goleador en Primera, sino que también muestran el abanico de remates del de Moaña. Se estrenó ante el Atlético de cabeza; empató momentáneamente el partido ante el Girona con una falta por la escuadra; goleó por partida doble al Valladolid con la pierna izquierda, primero dentro del área y después con un disparo lejano; y ante el Valencia, de nuevo un perfecto testarazo le dio aire al Celta en Mestalla.

De momento, los goles de Aspas, con una media de 0,83 tantos por partido, suponen el 45% de los anotados por el Celta en estas seis jornadas y le sirven al equipo para estar en la séptima plaza, la mejor clasificación del Celta en las últimas dos temporadas, la última de Berizzo y la de Unzúe.