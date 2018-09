Se encienden las alarmas

El Balonmano Zamora MMT Seguros ha caído derrotado de forma amplia en Zarautz ante el Amenábar, 28-20, con lo que queda apeado de la Copa del Rey, dado que la primera eliminatoria era a partido único.

El equipo vasco está encuadrado en la División de Honor Plata, y jugó como local dado que quedó en la mitad baja de la clasificación la pasada temporada.

Es la segunda derrota consecutiva del equipo de Leo Álvarez, tras la sufrida en liga ante el Santoña (29-25). A pesar de que el equipo no se desplazó al completo, dado que tanto el argentino Ramiro Martínez como el portero chileno Felipe Barrientos están fuera de España resolviendo temas burocráticos, y el brasileño Henrique Petter aún no ha podido actuar por lesión, es evidente que los resultados no están a la altura de lo esperado.

Tras una primera parte igualada, (11-11), y un empate a 16 en el minuto 40, el Balonmano Zamora se desmoronó para encajar un resultado inesperado, por mucho que las bajas pesen y que los pistachos nunca habían ganado en Zarautz. El próximo partido, ya de nuevo liguero, será el próximo sábado, 6 de octubre, recibiendo en el Ángel Nieto al Antequera.