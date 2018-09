Aprobado un presupuesto de 745.000 euros

La Asamblea Ordinaria del Zamora CF aprobó este domingo un presupuesto de 745.000 euros, tras dejar la deuda anterior (356.000 euros) a cero.

Apenas 33 socios estuvieron presentes en el inicio de la Asamblea, y 36 a la hora de votar el cierre de ejercicio anterior y la aprobación del presupuesto (que se hizo por unanimidad). Fue tal vez la nota más triste de la mañana en el Colegio Universitario.

Las buenas noticias llegaron en el apartado económico, dado que el club, merced a la inyección económica del Grupo Vivir, ha dejado atrás una deuda que arrastraba desde hace años, y que la directiva de Didia Liedo no solo no redujo, sino que la aumentó. una directiva que aunque estuvo en la mesa presidencial, no tuvo más voz que para saludar y dar por cerrado el acto.

Fueron los representantes del Grupo Vivir los que repasaron los números, así como las intenciones para los próximos meses, tales como remodelación de vestuarios y gimnasio en el Ruta de la Plata (con el plácet del Ayuntamiento de Zamora, dueño de la instalación), la creación de una Fundació, y una vez más, reiteraron que su intención es que el equipo esté, cauanto antes, en la liga de fútbol profesional.

En cuanto al capítulo de ingresos, los números previstos son:

-Socios: 95.000 euros

-Taquillas. 65.000

-Cafetería y bar: 60.000

-Escuela de Fútbol:75.000

-Subvenciones de Instituciones: 70.000

-RFEF: 35.000

-Ingresos Adicionales: 180.000

-Ingresos Publicitarios:345.000

El capítulo de Gastos fue así determinado:

-Personal primer equipo: 394.000 euros

-Gastos de competición: 82.500

-Escuela de Fútbol: 90.000

-Empleados: 120.000

-Mantenimiento del Ruta: 53.000

Apenas 50 minutos duró la Asamblea en la que también se indicó que el Zamora CF tiene ya nuevo entrenador que sustituirá a Fabio Nevado, y que será presentado oficialmente este lunes, aunque no se quiso desvelar su nombre.