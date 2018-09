"El ICA hay que cambiarlo, pero no es un impuesto injusto"

El Impuesto de Contaminación de las Aguas, el ICA va a marcar la actualidad política en Aragón de los próximos días.. PSOE y Podemos van a retomar las negociaciones buscando un acuerdo en el ICA, una vez que ha pasado el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Socialistas y podemistas coinciden en señalar que los proximos días pueden ser claves para ver si se cierra ese acuerdo.

Han alcanzado algunos puntos de encuentro, pero hay uno en el que no cierran ese acuerdo: Podemos exige que no se pasen los recibos del ICA del año 2017 y el Gobierno de Aragón explica que por ley tiene la obligación de cobrarlo. Y en este punto en la Cadena SER Aragón hemos buscado la opinión de un experto, de Ismael Jiménez Compaired, Catedrático de derecho Tributario de la Universidad de Zaragoza, y que elaboró hace cinco meses un informe sobre el ICA por encargo del ayuntamiento de Zaragoza. Le hemos preguntado si se puede aplicar una moratoria en el pago del impuesto: " sí se puede, pero habría que cambiar la ley para poder aplicar una suspensión en el tributo", responde Jiménez, pero también añade que si ahora se aplica una moratoria, se tendría que hacer no solo con Zaragoza, sino también en el resto de la comunidad y eso " desde luego sería un problema de gestión para el Gobierno Aragonés"

El ICA no es injusto

Ismael Jimenez Compaired en sus reflexiones es contundente. Por ejemplo, tiene claro que el Gobierno de Aragon tiene que hacer cambios en este impuesto: "estoy convencido de que el ICA se tiene que modificar porque hay fallos que hay que cambiar. Por ejemplo la búsqueda de progresividad, que pague más el que más consuma". Pero también piensa que "no es un impuesto injusto, porque los teoricos siempre dicen que el terreno de la fiscalidad hidraúlica el agua debe pagar el agua"

Jimenez Compaired también responde de forma concreta a varios de los debates que tienen que ver con el ICA y la ciudad de Zaragoza. Sobre si los vecinos de la capital aragonesa (que ya pagó su depuradora) tiene que seguir aportando con este impuesto, piensa que "francamente, es dificil sostener el sistema sin contar con los contribuyentes de Zaragoza porque somos más de la mitad de la población de Aragón y tiene que haber una solidaridad con el territorio". Este experto de la UNiversidad también explica que "ahora mismo en Zaragoza se paga el ICA con una bonificación del 60%, que parece que se quiere ignorar".