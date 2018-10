La cuenta general del 2017 se aprueba en Motilla con los votos en contra del PP

El pleno del Ayuntamiento de Motilla del Palancar aprobó todos los puntos del orden día, los que tenían un contenido puramente administrativo fueron aprobado por unanimidad, aunque la oposición argumento defectos de forma en la modificación de la mesa permanente de contratación y en un reconocimiento extrajudicial de deuda. No obstante, el punto más importante del pleno fue la aprobación de la cuenta general, ya que desde el Partido Popular acusan al equipo de gobierno de amortizar deuda “de forma contable”, pero luego no se hace esa transferencia de dinero, por lo tanto, en realidad no están pagando deuda y mienten, ha manifestado el líder del PP, Jesús Ángel Gómez.

Desde Izquierda Unida también han criticado el papel de la oposición por su nula aportación y Jesús Martínez asevera que esta cuenta general demuestra el buen resultado político que está dando este gobierno de izquierdas.

Las festividades locales para el próximo 2019 serán el día 15 de mayo, San Isidro, y el 2 de septiembre, ya que el día 1 cae el año que viene en domingo. El alcalde, Pedro Javier Tendero, ha criticado que la propuesta de la oposición de hacer fiesta local el 9 de diciembre que no pudo ser votada, “porque no la presentaron durante la comisión, desconociendo el procedimiento”.