SSPA propone adelantar las fiestas

Sí Se Puede Aranda propone un cambio en la norma que marca tradicionalmente las fechas de las fiestas patronales para poder adelantarlas en el calendario cuando caen de forma muy tardía. Es el caso de las del próximo año. En el último pleno ordinario se llevó a cabo el trámite de aprobar que las jornadas festivas locales de 2019 sean el lunes 16 y martes 17 de septiembre. El acuerdo se adoptó con la abstención de esta formación política, que posteriormente en el turno de ruegos y preguntas hizo formalmente esta propuesta. “Pensamos que sería una solución para que no cayesen tan tarde, que cuando el día de la Virgen caiga en domingo, como sucede en 2019, se considera que ese mismo domingo sea el Día de la Función y no el domingo siguiente”, explicó la concejal Laura del Pozo, que aclaró después que la propuesta no tiene otro objeto que el de evitar, en la medida de lo posible que interfiera en el calendario escolar y favorecer la probabilidad de que haya una temperatura más agradable.

