Una Ribera guiada

No hace falta ser de fuera para poder conocer la Ribera del Duero de las manos de un guía. Muchas veces nos perdemos el turismo de proximidad simplemente por pensar que lo que tenemos al lado no es tan importante como otra cosa que esta a cientos de kilómetros o porque no hacemos una visita guiada a través de los espacios que nos rodean.

Personas como Pilar Sanz, guía oficial, trabaja para conseguir que tanto los turistas como los propios ribereños puedan disfrutar de un viaje diferente por nuestra comarca, provincia e incluso toda nuestra región.